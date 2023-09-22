Распределение – хорошо это или плохо? Обсудили с Олегом Романовым

Григорий Азаренок, СТВ: В Беларуси давно действует практика распределения. Два года каких-то жалких. Я сам так после вуза пошел в армию, а после армии еще дорабатывал распределение. Это вопрос принципиальный. Сейчас ставят вопрос Президент, министр образования о том, чтобы увеличить. И с точки зрения подхода, с точки зрения государственного устройства, государственных интересов вам как эта инициатива, эта дискуссия и в принципе сам подход?

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Я его полностью поддерживаю. Давайте начнем с того, что глава государства и министр образования четко сказали, что государство всегда, даже в случае платного образования, является заказчиком. И если мы говорим о каких-то рыночных отношениях, хотя мы сегодня их и критиковали, но тем не менее они имеют право на существование в тех или иных формах, то заказчик всегда требует выполнения своих условий. Если я, например, заказываю себе дома ремонт, надо полагать, я хочу, чтобы он был сделан в соответствии с тем проектом, который я предоставил, должного качества и так далее. Если государство заказывает специалиста, которого готовит университет, то потом оно вправе рассчитывать на то, что этот специалист поработает в интересах государства и принесет какую-то пользу: экономическую и иную. Поэтому для меня здесь нет ничего удивительного в том, что вопрос ставится именно так. Что касается сроков, тоже поддерживаю. Ведь дело в том, что мы должны еще понимать следующее, никто не заставляет этого специалиста пять лет работать на этом конкретно месте. В рамках пяти лет возможно перераспределение, перевод к другому нанимателю.

Григорий Азаренок:

Главное – в стране работай.

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