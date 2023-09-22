«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей стран. Глава государства прошел по всем наболевшим вопросам. Задал тон – следом докладывал профильный вице-премьер. Леонид Заяц озвучивал примерно те же проблемные моменты, только в более сжатой форме и подытожил...

Леонид Заяц заместитель премьер-министра Беларуси:

Применение современных инновационных биотехнологических приемов и ведение селекционно-племенной работы позволит сократить зависимость от импорта и наращивать экспорт племенной продукции, производимой в республике. Чтобы обеспечить динамическое развитие отрасли животноводства и повышение экономической эффективности. Уважаемый Александр Григорьевич, задачи перед отраслями вполне реальные и будут выполнены. Доклад окончен, спасибо за внимание. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Леонид Константинович, я вам говорил уже в каком-то году, три года назад, по-моему, точно так же вы, точнее вице-премьер-министр: «вот мы сделаем-сделаем». Я приводил пример, как сделаем? Леонид Заяц:

Александр Григорьевич, у нас выхода другого нет – надо выполнить! Александр Лукашенко:

Так тогда тоже не было выхода!