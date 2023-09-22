«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли
Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей стран.
Глава государства прошел по всем наболевшим вопросам. Задал тон – следом докладывал профильный вице-премьер. Леонид Заяц озвучивал примерно те же проблемные моменты, только в более сжатой форме и подытожил...
Леонид Заяц заместитель премьер-министра Беларуси:
Применение современных инновационных биотехнологических приемов и ведение селекционно-племенной работы позволит сократить зависимость от импорта и наращивать экспорт племенной продукции, производимой в республике. Чтобы обеспечить динамическое развитие отрасли животноводства и повышение экономической эффективности. Уважаемый Александр Григорьевич, задачи перед отраслями вполне реальные и будут выполнены. Доклад окончен, спасибо за внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Леонид Константинович, я вам говорил уже в каком-то году, три года назад, по-моему, точно так же вы, точнее вице-премьер-министр: «вот мы сделаем-сделаем». Я приводил пример, как сделаем?
Леонид Заяц:
Александр Григорьевич, у нас выхода другого нет – надо выполнить!
Александр Лукашенко:
Так тогда тоже не было выхода!
Леонид Заяц:
У нас тогда, надо признать, не было такой базы для животноводства, как та, которая построена в данный момент. Каждый год мы прибавляем новыми комплексами, поголовьем, продуктивным поголовьем. Да, есть некие недостатки, их немало, мы понимаем, что необходимо с ними бороться и мы настроены, чтобы эти показатели были подтверждены. Это не космические, не заоблачные показатели. Это среднестатистические по отрасли результаты. И 2 миллиона 100 тысяч тонн мяса, я считаю, что мы вполне реально можем произвести, как и произвести 10,5 миллиона тонн молока. Миллион 400 тысяч голов, что у нас есть, надо выйти просто на продуктивность 7,5 тысячи килограмм – добавить 2 тонны. Мы за 8 месяцев прибавили 308 тысяч тонн молока. Уверен, до конца года мы еще 200 тысяч добавим. Полмиллиона тонн. Чтобы надоить эти 10,5, надо каждый год по 500 тысяч добавлять.