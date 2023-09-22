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«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли

22 сентября 2023 18:39
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Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей стран.

Глава государства прошел по всем наболевшим вопросам. Задал тон – следом докладывал профильный вице-премьер. Леонид Заяц озвучивал примерно те же проблемные моменты, только в более сжатой форме и подытожил...

«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли-1

Леонид Заяц заместитель премьер-министра Беларуси:
Применение современных инновационных биотехнологических приемов и ведение селекционно-племенной работы позволит сократить зависимость от импорта и наращивать экспорт племенной продукции, производимой в республике. Чтобы обеспечить динамическое развитие отрасли животноводства и повышение экономической эффективности. Уважаемый Александр Григорьевич, задачи перед отраслями вполне реальные и будут выполнены. Доклад окончен, спасибо за внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Леонид Константинович, я вам говорил уже в каком-то году, три года назад, по-моему, точно так же вы, точнее вице-премьер-министр: «вот мы сделаем-сделаем». Я приводил пример, как сделаем?

Леонид Заяц:
Александр Григорьевич, у нас выхода другого нет – надо выполнить!

Александр Лукашенко:
Так тогда тоже не было выхода!

«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли-4

Леонид Заяц:
У нас тогда, надо признать, не было такой базы для животноводства, как та, которая построена в данный момент. Каждый год мы прибавляем новыми комплексами, поголовьем, продуктивным поголовьем. Да, есть некие недостатки, их немало, мы понимаем, что необходимо с ними бороться и мы настроены, чтобы эти показатели были подтверждены. Это не космические, не заоблачные показатели. Это среднестатистические по отрасли результаты. И 2 миллиона 100 тысяч тонн мяса, я считаю, что мы вполне реально можем произвести, как и произвести 10,5 миллиона тонн молока. Миллион 400 тысяч голов, что у нас есть, надо выйти просто на продуктивность 7,5 тысячи килограмм – добавить 2 тонны. Мы за 8 месяцев прибавили 308 тысяч тонн молока. Уверен, до конца года мы еще 200 тысяч добавим. Полмиллиона тонн. Чтобы надоить эти 10,5, надо каждый год по 500 тысяч добавлять.

«До конца года мы ещё 200 тысяч добавим». Леонид Заяц отчитался Президенту о состоянии отрасли-7

Александр Лукашенко:
Как вы надоите? У вас же кормить нечем.

Леонид Заяц:
У нас есть чем кормить.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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