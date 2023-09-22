«Разукомплектую весь состав ваш». Лукашенко приказал чиновникам доукомплектовать все фермы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию. Увеличивайте племенное стадо. Ну не дело, что до настоящего времени остаются неукомплектованные скотом построенные и реконструированные фермы. Отдельные – уже более пяти лет. Комплексы построили, а пять лет не можем укомплектовать – это что такое? По информации Комитета госконтроля недоукомплектовано почти 16 тысяч скотомест! Зачем строили? Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца этого года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Если вы это не сделаете, если вы не укомплектуете эти комплексы, я вам обещаю, что разукомплектую весь состав ваш. Решимости у меня достаточно. Заигрывать перед вами – я никогда не делал этого и не буду. Какие бы электоральные кампании перед нами ни стояли. Потому что похороним страну, скатимся до того, что не восемь миллиардов долларов экспорт – кормить свой народ нечем будет.

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