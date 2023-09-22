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«Разукомплектую весь состав ваш». Лукашенко приказал чиновникам доукомплектовать все фермы

22 сентября 2023 18:40
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Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

«Разукомплектую весь состав ваш». Лукашенко приказал чиновникам доукомплектовать все фермы-1

Остро стоит вопрос и с укомплектованием комплексов. Здания построены, деньги вложены, а скота нет. Не день, не год даже.

«Разукомплектую весь состав ваш». Лукашенко приказал чиновникам доукомплектовать все фермы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию. Увеличивайте племенное стадо. Ну не дело, что до настоящего времени остаются неукомплектованные скотом построенные и реконструированные фермы. Отдельные – уже более пяти лет. Комплексы построили, а пять лет не можем укомплектовать – это что такое? По информации Комитета госконтроля недоукомплектовано почти 16 тысяч скотомест! Зачем строили? Под персональную ответственность министра, правительства и губернаторов до конца этого года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. Если вы это не сделаете, если вы не укомплектуете эти комплексы, я вам обещаю, что разукомплектую весь состав ваш. Решимости у меня достаточно. Заигрывать перед вами – я никогда не делал этого и не буду. Какие бы электоральные кампании перед нами ни стояли. Потому что похороним страну, скатимся до того, что не восемь миллиардов долларов экспорт – кормить свой народ нечем будет.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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