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Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов

15 февраля 2026 07:23
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский. 

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Все об этом говорят. Присутствует гибридная угроза. То есть это информация, психологическое давление, дипломатическое давление, прессинг. От врага, которого ты видишь, вы учите защищаться. А как вы учите молодых людей защищаться от тех врагов, которых не видно в прицел? 

Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов-4

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь: 
Информационная война – это сегодня неотъемлемая составная часть любых военных конфликтов. С нее все начинается. Если мы сегодня не сможем выстоять именно в информационном противоборстве, то все остальное имеющееся оружие может просто не понадобиться. В этом плане мы сегодня с вами, с журналистами, в одном окопе, потому что если мы не выстоим, мы потеряем страну.

Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Профессии # Журналистика # Национальная безопасность # Интервью # Леонид Касинский # Александр Осенко

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