Касинский: информационная война – неотъемлемая часть любых военных конфликтов

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Все об этом говорят. Присутствует гибридная угроза. То есть это информация, психологическое давление, дипломатическое давление, прессинг. От врага, которого ты видишь, вы учите защищаться. А как вы учите молодых людей защищаться от тех врагов, которых не видно в прицел?

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Информационная война – это сегодня неотъемлемая составная часть любых военных конфликтов. С нее все начинается. Если мы сегодня не сможем выстоять именно в информационном противоборстве, то все остальное имеющееся оружие может просто не понадобиться. В этом плане мы сегодня с вами, с журналистами, в одном окопе, потому что если мы не выстоим, мы потеряем страну.