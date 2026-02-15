Значимость воинского труда сегодня значительно выросла – Леонид Касинский

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Леонид Касинский.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Одно время, в районе начала 2000-х годов, в обществе было такое мнение, что мир, мирное небо над страной – это нечто, данное свыше, определенное Богом, и защищать это не надо.

Сейчас же в Беларуси люди видят то, что происходит рядом с нами, и ценности немножко поменялись. Люди понимают, что если не защищать то, что мы имеем, не защищать каждый день, то это все может быстро уйти в никуда. Люди увидели, что если мы перестанем бороться, сражаться за мирную жизнь, перестанем ее защищать, каждый на своем месте, то мы можем это все потерять. Поэтому значимость воинского труда сегодня значительно выросла.