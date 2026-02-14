Областной рыболовный фестиваль прошёл на Дубровском водохранилище

О хобби, которое не просто увлекает, но и становится частью жизни. Именно таких увлеченных своим делом собрал областной рыболовный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полсотни рыбаков со всей страны приехали на Дубровское водохранилище, чтобы испытать удачу и вытянуть пусть не золотую, но самую большую рыбу. Общий язык здесь нашли и профессионалы и любители. Даже самые юные смогли дать фору опытным рыбакам, когда речь зашла о катушках, лесках и оснастках.

Как говорят рыболовы: от нуля ушел. То есть уже можно будет подходить на взвешивание, что-то будет. Принцип олимпийский – главное, участие. Всегда где-то теплится надежда на то, что вдруг ну хотя бы пьедестал, но главное приехать, встретиться со старыми друзьями, почувствовать эту атмосферу соревновательную. То есть, как любому рыболову, хочется всегда чаще и больше времени проводить за любимым занятием.

Первый раз именно на фестивале участвую. Свежий воздух, природа, отдых. Я ожидаю, что одержу победу.

Рыбаки состязались в двух дисциплинах: ловля со льда на мормышку и блесну. Для любителей зимней рыбалки фестиваль стал возможностью поделиться опытом, испытать удачу и насладиться любимым хобби в компании единомышленников.