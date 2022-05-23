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«Никуда не денется». Уйдёт ли Казахстан из ОДКБ?

23 мая 2022 16:16
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Очевидно, что в ЕАЭС, впрочем, и в ОДКБ, не все так гладко. Есть где-то национальные интересы отдельных государств, тот же Казахстан возьмем, которые превыше союзных. Так вот не станет ли это, на ваш взгляд, проблемой? В конце концов, не выйдет ли тот же самый Казахстан сейчас из ЕАЭС?  

«Никуда не денется». Уйдёт ли Казахстан из ОДКБ?-1

Ирина Новикова, профессор экономических наук:  
Нет, Казахстан, конечно, никуда не денется. И когда вы говорите «у каждого национальные интересы», в каждой национальной республике есть группы, у которых трудно сказать, что это национальные интересы, но есть элиты, у которых есть свои интересы.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
В Казахстане британцы владеют практически всей нефтехимией. Ну что это?  

Ирина Новикова:  
Даже я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, где хранит деньги элита казахская? Понятно, и они видят, что произошло с россиянами, как деньги изымались. Это, так сказать, следующий шаг, могут сделать с ними. Поэтому ясно, у них своего рода боязнь. То есть они оказались не подготовлены к такому шагу, и поэтому они притормаживают, может быть, по отдельным направлениям наши интеграционные процессы. Но если вы говорите о Казахстане, никуда Казахстан не денется. Потому что он находится между большим Китаем и…  

«Никуда не денется». Уйдёт ли Казахстан из ОДКБ?-4

Кирилл Казаков:  
Не менее большой Россией.  

Ирина Новикова:  
Да. И сильной, скажем так. Не менее большая, а более сильная в военном отношении Россия. И экономически сильным Китаем.  

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# ОДКБ # Алена Сырова # Ирина Новикова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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