Министерства юстиции Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Цифровизация, работа юридических служб и общее историческое прошлое в центре внимания делегации из Армении во главе с министром юстиции Кареном Андреасяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цифровизация, работа юридических служб и общее историческое прошлое в центре внимания делегации из Армении во главе с министром юстиции Кареном Андреасяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск они приехали для того, чтобы на практике изучить белорусский опыт проведения конституционной реформы, работу службы «Одно окно», единого портала электронных услуг. Сегодня на его базе осуществляется порядка 80 административных процедур. То есть, не выходя из дома, можно получить услуги в сфере социальной защиты, налогообложения, земельно-имущественных отношений, торговли и финансов. Сервисы не требуют личного присутствия и исключают бумажную волокиту.
К 2025 году намерены перевести в электронный формат уже 450 услуг. А вот чтобы процесс обмена опытом юристов двух стран стал интенсивнее, министерства Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве.
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Обсуждены вопросы, касающиеся нормотворчества, деятельности принудительного исполнения, нотариата, адвокатуры, очень серьезное внимание уделено вопросам цифровизации. Направлением дальнейшего развития является работа каждого министерства, ведомства, чтобы гражданин, находясь практически дома, мог совершить все административные процедуры, начиная с момента подачи заявки, заканчивая получением этих документов.
Важна работа не только в двустороннем формате, но и в интеграционных объединениях. То, что, безусловно, объединяет страны, – это общее историческое прошлое. В память о событиях Великой Отечественной войны делегация из Армении возложила цветы к подножию монумента на площади Победы.
Министр юстиции Армении: мы подписали документ, он поможет дружеские отношения с Беларусью сделать более конкретными. Читайте здесь.