Какую роль играет ОДКБ на мировой арене? Итоги заседания Парламентской ассамблеи

Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня современная международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам обеспечения безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. Продолжит наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Политическое и экономическое давление, стремительное расширение Североатлантического альянса, эскалация военной напряженности у западных границ Беларуси. Все эти факты настораживают не только нас, но и другие государства-участники ОДКБ. В таких непростых условиях необходимо совместно противостоять общим врагам и сложностям. Организация должна достичь единого понимания по всем современным вызовам и угрозам.

Роль ОДКБ в вопросе безопасности – первоочередная. Когда на Украине по-прежнему полыхает, мы не должны сидеть сложа руки, как это делает сегодня ОБСЕ. Напомним, это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их дипломатия сегодня уж точно не в пользу украинского народа. Беларусь же как одна из участниц ОДКБ по-прежнему готова стать площадкой для мирных переговоров. Уже давно всем понятно, что этот военный конфликт может остановить лишь только равноправный диалог. Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине.

Неспокойная обстановка сегодня и на территории одного из государств-участников ОДКБ. Армения и Азербайджан уже многие годы не могут поделить территорию Нагорного Карабаха. Сейчас конфликт находится в фазе войны. ОДКБ призывает стороны не применять силу. Важно установить мир на этой земле. Урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности – сегодня для организации основополагающая задача. Сегодня международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. В мире разрастается спектр угроз: терроризм, кибератаки, биологическое оружие, милитаризация космического пространства. По всем проблемам партнеры по ОДКБ должны принимать принципиальные решения. Победить существующие негативные тенденции можно только сообща. Роль ОДКБ как гаранта безопасности возрастает. Что обсуждают на заседании Совета Парламентской ассамблеи в Минске?