В Витебске прооперировали ребёнка, который проглотил батарейки, магниты и шуруп

Новости Беларуси. Удивительная история спасения ребенка в Витебске. Врачи экстренно прооперировали мальчика, который проглотил 2 батарейки, 16 магнитов и шуруп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас жизни малыша уже ничего не угрожает. Из реанимационного отделения его перевели в хирургию. А в ближайшее время маленького пациента планируют выписать из больницы. Виктор Пралич продолжит.

Виктор Пралич, корреспондент:

В Витебский областной детский клинический центр ежегодно поступает около 100 пациентов с инородными телами в организме. Как правило, это или магниты, или батарейки. В данном случае у ребенка обнаружили сразу несколько предметов: 1 шуруп, 2 батарейки и 16 магнитов.

Мальчика экстренно доставили из Дубровенской больницы в Витебск с кишечным кровотечением. Здесь же маленькому пациенту сделали рентген. Снимок на экране поверг в шок даже опытных медиков. Решение приняли незамедлительно – оперировать.

Александр Питкевич, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного детского клинического центра:

Каждое инородное тело, особенно если их несколько и они по своей структуре разной механической, физической, химической направленности, плюс осложненное течение, хочется всегда сделать небольшую по повреждениям операцию, чтобы она принесла максимальный результат. Этот случай как раз и демонстрирует, что это все удалось.

Операция длилась полтора часа. Ее провели малоинвазивным современным методом. Он позволил врачам избежать дополнительных манипуляций – длительного хирургического вмешательства с ревизией внутренних органов. Из организма малыша извлекли батарейки, магниты и шуруп.

Получается, что магниты пошли навстречу друг другу. Вызвали пролежень. Плюс батарейка вызывает электрохимическую реакцию и ожег. Все это дало кровотечение и перфорацию.

Буквально вчера малыша перевели в обычную палату. Теперь его жизни ничего не угрожает. А на днях мальчика планируют выписать из больницы. Эту историю спасения он вряд ли вспомнит – ему нет и двух лет. Тот самый возраст, когда дети активно познают мир и пробуют его на вкус.

Михаил Литвяков, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:

Это является большой проблемой детской хирургии, что дети проглатывают разные инородные тела. Если ребенок находился вне зоны видимости родителей, не был под их контролем, начал задыхаться, кашлять, посинел, то это является прямым показанием для обращения в стационар.