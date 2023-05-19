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Иранский парламентарий: мы видим односторонние действия со стороны США и Запада, они создают опасность

19 мая 2023 13:50
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Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.  

Иранский парламентарий: мы видим односторонние действия со стороны США и Запада, они создают опасность-1

Сегодня международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. В мире разрастается спектр угроз: терроризм, кибератаки, биологическое оружие, милитаризация космического пространства. По всем проблемам партнеры по ОДКБ должны принимать принципиальные решения. Победить существующие негативные тенденции можно только сообща.  

Иранский парламентарий: мы видим односторонние действия со стороны США и Запада, они создают опасность-4

Ибрагим Азизи, первый заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике собрания Исламского совета Ирана:
Сегодня в мире, к сожалению, мы видим односторонние действия со стороны США и Запада. Во всех регионах, где присутствуют американцы, они создают опасность. А их союзники помогают и способствуют развитию опасности в таких регионах. Иран имеет многолетний опыт в борьбе с США. Только в борьбе с терроризмом мы потеряли 17 тысяч своих граждан. В этом направлении мы имеем драгоценный и огромный опыт, которым можем поделиться со странами – членами ОДКБ. Мы должны координировать свои действия, быть солидарными и совместно противостоять общим врагам и трудностям.  

Деэскалация напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также повышение уровня взаимного доверия. Именно на эти цели направлено заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. Организация сегодня прилагает все силы, чтобы способствовать стабильности и установлению мира в регионе.  

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# ОДКБ # Фотофакт

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