Иранский парламентарий: мы видим односторонние действия со стороны США и Запада, они создают опасность

Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

Сегодня международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. В мире разрастается спектр угроз: терроризм, кибератаки, биологическое оружие, милитаризация космического пространства. По всем проблемам партнеры по ОДКБ должны принимать принципиальные решения. Победить существующие негативные тенденции можно только сообща.

Ибрагим Азизи, первый заместитель председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике собрания Исламского совета Ирана:

Сегодня в мире, к сожалению, мы видим односторонние действия со стороны США и Запада. Во всех регионах, где присутствуют американцы, они создают опасность. А их союзники помогают и способствуют развитию опасности в таких регионах. Иран имеет многолетний опыт в борьбе с США. Только в борьбе с терроризмом мы потеряли 17 тысяч своих граждан. В этом направлении мы имеем драгоценный и огромный опыт, которым можем поделиться со странами – членами ОДКБ. Мы должны координировать свои действия, быть солидарными и совместно противостоять общим врагам и трудностям.

Деэскалация напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также повышение уровня взаимного доверия. Именно на эти цели направлено заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске. Организация сегодня прилагает все силы, чтобы способствовать стабильности и установлению мира в регионе.