«Наши государства друг друга в обиду не дают». Итоги встречи Лукашенко и делегаций стран ОДКБ

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях нарастания международной напряженности и появления новых угроз организация может стать мощным центром силы. Но важно обеспечить безопасность на территории стран – членов ОДКБ. Добиться поставленных целей можно только сообща. Правда, внешние угрозы – не единственные вызовы. Периодически обостряются внутренние разногласия. И Беларусь намерена повышать сплоченность внутри ОДКБ. В конце концов, именно противоречиями «питается» НАТО в попытке поссорить сторонников. Тему продолжит Алена Сырова.

Скоординировать работу семерых взрослых и состоявшихся человек – задача не из легких. А если речь об отдельных странах со своими особенностями внутри- и внешнеполитическими, задача кратно усложняется. Тем не менее, когда общая цель перевешивает личные, сотрудничать гораздо проще. В случае когда речь идет об ОДКБ, то таковая – мир на территории и гарантии, что в случае чего каждое из государств альянса не останется один на один с недругами. Координации не удалось бы достичь без усилий, в том числе парламентариев, в конце концов инициативы нужно закреплять законодательно. За это в первые же минуты встречи во Дворце Независимости бывших коллег поблагодарил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, позвольте вас приветствовать прежде всего на белорусской земле. Редкий случай, когда удается встретиться со своими бывшими коллегами-парламентариями. Вы знаете, я сам долго работал в парламенте – знаю, что это за хлеб. Естественно, первая и главная задача – сближение и гармонизация национальных законодательств. Здесь претензий к нашей Парламентской ассамблее никаких нет. Вы предложили национальным парламентам много модельных законов, часть которых, естественно, в Беларуси и в других странах с удовольствием используется. Другой не менее актуальной задачей остается наблюдательная функция в ходе избирательных кампаний в государствах нашей организации. И учитывая градус негативных отзывов в условиях их подготовки, проведения со стороны ангажированных политических институтов (известно каких), беспристрастные оценки нашей ассамблеи играют роль положительного баланса. То есть мы сами себя, наши государства друг друга в обиду не дают.

Такой же сплоченности хотелось бы и по другим направлениям. Тем более что прошлогодние пессимистические прогнозы экспертов сбываются. Европа перевооружается самыми быстрыми темпами со времен холодной войны, НАТО, которой противопоставляют ОДКБ (хотя это и не корректно), расширяется на Восток. Все это прикрывается якобы благим желанием защититься, но нет-нет, да проговорятся западные политики и просочатся более реалистичные амбиции, о которых нам и так известно. Лукашенко об убеждениях Запада: «Если бы мы не были политиками, мы бы, может быть, и послушали эту дрянь». Подробнее.

Александр Лукашенко:

Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в том, что готовится к войне. Центральной ареной противостояния, как я уже сказал, полем боя на нашем континенте остается Украина, из-за военного столкновения в которой нарушены все важнейшие сферы межгосударственных отношений – политическая, экономическая и гуманитарная.

Александр Лукашенко – один из очень немногих политиков, руководителей страны, способный прямо говорить о том, что другие подразумевают, но по разным причинам не говорят. Отчасти этим вызван нездоровый интерес последней недели к его публичным высказываниям или их отсутствию. Есть ощущение, что некоторые потеряли ориентиры, не слыша правды. Что ж, для Беларуси и Президента Лукашенко она одна, но если нужно повторить – пожалуйста. Только слушайте. Лукашенко об ОБСЕ: «Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – война». Подробнее.

С первого дня мы готовы были сделать все и даже больше: стать между противоборствующими сторонами площадкой, медиатором – кем угодно, лишь бы не допустить эскалации, но в данном случае желания двух сторон катастрофически мало. Лукашенко: «Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство!» Читать здесь.

И пока на фронте гибнут люди, одаренные политики в сотнях километров от фронта и вверенной полыхающей страны в разных кабинетах выдвигают все новые и новые условия. Александр Лукашенко переводит все эти месседжи на человеческий язык. Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой.

Мир больше не будет однополярным, и трудности трансформации его в другой мы сейчас переживаем. Президент Беларуси: нас обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ, а где эти принципы?

Как и подобает ближайшим союзникам, и не только в рамках протокола, первым после белорусского Президента взял слово представитель России. Вячеслав Володин оценил такую важную гласность и незыблемость белорусской позиции и лично Александра Лукашенко. Свое слово в этом деле должна сказать и Парламентская ассамблея, убежден Александр Лукашенко. Глава верхней палаты белорусского парламента ориентирует своих коллег на более активное отстаивание общей позиции. Кочанова: «Надо подумать о том, что мы должны оставить своим детям и будущим поколениям». Подробнее. В свою очередь, генсек Организации уверен: альянсу удастся избежать худшего сценария. После подписания плана мероприятий Президентом Беларуси (наша страна председательствует в ОДКБ в этом году) он побывал во всех странах организации. И в каждой обсуждали вопросы снятия напряженных моментов. Выходы есть.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

Для того чтобы проблемы кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ были сняты, нужны усилия прежде всего и политиков, глав государств. Но если говорить конкретно о Кыргызстане и Таджикистане, то главы государств приняли решение, что делимитацию границы и подписание соответствующего договора они будут решать без посреднических усилий третьих сторон. И на сегодня практически описано более 63 % протяженности границы. И мы эти усилия, безусловно, приветствуем и надеемся на то, что данная проблематика будет снята.