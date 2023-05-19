Роль ОДКБ как гаранта безопасности возрастает. Что обсуждают на заседании Совета Парламентской ассамблеи в Минске?

Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня современная международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам обеспечения безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. Организация должна выступать не только гарантией от внешних угроз и вмешательства во внутренние дела, но и важным элементом формирования многополярного мира.

Фото: Сайт Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам надо усиливать не только военную составляющую, но и политическую через организацию консультаций, различных мониторинговых групп, согласование позиций для того, чтобы укрепить внутри нашу организацию. Еще больше ее сплотить для решения основных задач по обеспечению обороны и безопасности наших стран.

Гегам Манукян, член Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении:

Особенно для Армении вопрос безопасности как никогда стоит очень остро, когда часть территории Армении, суверенной территории, оккупирована Азербайджаном. И в глобальном контексте вопрос безопасности во всем постсоветском пространстве, в регионе и на Ближнем Востоке очень жестко стоит. И эти вопросы, конечно, должны обсуждаться, и обсуждаются не только на парламентских площадках, но и на других площадках. И в этих вопросах взаимодействие и понимание между членами ОДКБ очень важны.