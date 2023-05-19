Генсекретарь ОДКБ в Минске: чтобы кризисные ситуации были сняты, нужны усилия прежде всего политиков

Внешние угрозы не единственные вызовы, с которыми сталкивается ОДКБ. Внутренние разногласия периодически обостряются. В числе приоритетов Беларуси разрешить или минимизировать ущерб от критических моментов. По данному направлению ведется активная работа. Как рассказал генсекретарь ОДКБ, есть положительная динамика в неустойчивых отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также Кыргызстаном и Таджикистаном.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

Для того чтобы проблемы кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ были сняты, нужны усилия прежде всего и политиков, глав государств. Если говорить конкретно о Кыргызстане и Таджикистане, то главы государств приняли решение, что делимитацию границы, подписание соответствующего договора, они будут решать без посреднических усилий третьих сторон. На сегодня практически описано более 63 % протяженности границы. Мы эти усилия, безусловно, приветствуем и надеемся на то, что данная проблематика будет снята.

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ, план мероприятий от Беларуси как страны-председателя очень насыщенный. Ставка сделана на личные встречи министров и представителей стран-участниц ОДКБ, что, как показала практика, является лучшим решением возникающих вопросов и недопониманий. Яркий пример – прошедшее накануне заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Как говорят депутаты, баланса удалось достичь даже в проблемных и неоднозначных вопросах. Главное, что принятые решения не противоречат национальным интересам государств-членов Организации. На то, что равноправие и взаимоуважение являются одними из главных принципов отношений на площадке ОДКБ, неоднократно обращал внимание и Александр Лукашенко.

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