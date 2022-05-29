Какой потенциал у евразийской интеграции? Подводим итоги саммита ЕАЭС

Хотя белорусская армия, как говорится, пребывает в минутной готовности, мы подчеркиваем оборонительный характер нашей военной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот в экономике Беларусь готова на более решительные меры. Не сидеть сложа руки и не ждать, что все самой собой образуется. К этому Александр Лукашенко призвал лидеров стран – участниц ЕАЭС. Саммит ЕАЭС состоялся на неделе в Бишкеке. Итак, в целом лидеры сошлись на том, что нужно устранять барьеры и ограничения, которые еще существуют и не позволяют до конца реализовать основные принципы работы ЕАЭС: это свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Работа в этом направлении ведется. Только за два последних года сняли 30 ограничений. Но самоуспокаиваться нельзя, настаивает наш президент. Украинский кризис, санкции Запада серьезным образом смешали все карты. Так что сейчас самое что ни на есть подходящее время выступить единым фронтом. Еще один ключевой тезис выразил Александр Лукашенко. И в этом его поддержали и другие участники саммита. Это расширение ЕАЭС. Эксперты говорят, что рынок в 186 миллионов человек уже маловат. Надо бы 300-400 миллионов потребителей. Мировая экономика смещается в сторону Азии, как бы подсказывают аналитики. Там и нужно искать подкрепление. Так кто же еще претендует на членство в ЕАЭС, с какими предложениями выступил белорусский президент и на чем акцентировали внимание лидеры других стран – наш политический обозреватель Илона Волынец подвела итоги саммита.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан – все это Евразийский экономический союз. На карте он выглядит так: более 20 миллионов квадратных километров, или 14 % мировой суши. Общее население – 186 миллионов человек. Еще на этапе его создания поговаривали, мол, это своего рода Евросоюз для бывших советских стран. А может, и вовсе попытка возродить СССР. Быть может, кто-то с тоской вспоминает советские времена, но в большой политике не до ностальгии. Какой же потенциал у евразийской интеграции? Возьмем несколько экономических показателей. По добыче газа и нефти – 2-е место в мире, угля – 4-е. Производство минеральных удобрений – 2-я позиция, промышленное – 7-я. Рынок ЕАЭС более чем самодостаточный, способный производить все виды значимых товаров. Здесь обеспечивают себя практически всем: от шелка до льна, от кедрового до оливкового масла, от крабов до абрикосов и маслин. Не говоря уже про базовые позиции, вроде мяса, картофеля и пшеницы. ЕАЭС – крупнейший экспортер сельхозпродукции в мире, а значит, дефицита жизненно важных товаров опасаться не стоит. Так почему бы союзу не стать глобальным игроком в сфере продбезопасности?

Повестку нынешнего саммита ЕАЭС диктуют санкционные обстоятельства. Беспрецедентное давление на Россию и Беларусь затрагивает всех. И для наших союзников это тоже экзамен. Времени на раздумья нет, чтобы сохранить общее благосостояние, нужно оперативно принимать меры. К примеру, с нашего рынка уходят западные производители. Но если перед нами громко захлопнули двери, нужно вместе отыскать ключи? Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается – подробнее здесь. О том, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее, говорил и Владимир Путин. По мнению президента России, евразийская интеграция «приносит реальную отдачу», что подтверждают цифры. По итогам 2021 года товарооборот между государствами – членами ЕАЭС прибавил порядка трети.

Путин: расширяем практику расчетов в национальных валютах в торговле с надежными партнерами России – подробнее здесь. Двигаться вперед куда проще, когда бег без барьеров. Только за последние пару лет на внутреннем рынке ЕАЭС удалось снять 30 разного рода ограничений. Но этого пока недостаточно.

Зарина Уметалиева, советник первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана:

У наших народов возникает вопрос. Если это союз стран, то почему должны возникать эти барьеры? К примеру, нужны какие-то новые направления, новые ориентиры. Я так считаю, что здесь еще стоит вопрос доверия между странами союза. Важен уход от использования доллара в торгово-экономических связях. Доля платежей в национальных валютах во взаимных расчетах уже достигла 75 процентов. Что касается перечисления пошлин с учетом санкций, для Беларуси и России процедура будет в российских рублях. Для остальных партнеров – в долларах. Правительствам и экспертам поручено еще раз просчитать все нюансы: потерь для бюджетов стран быть не должно. Еще один больной вопрос – логистика. Убрать палки из колес может помочь «Евразийский агроэкспресс». Проект предполагает регулярные отправки товаров внутри союза, а также в КНР и Узбекистан. Тем более что в современных контейнерах можно перевозить разные виды грузов при необходимой температуре и влажности. А еще отслеживать их онлайн.

Лукашенко: «Нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики» – подробнее здесь. Лидер Казахстана выступил за новые инвестпроекты на территории объединения, а также за создание комфортных условий для релокации зарубежных компаний в условиях западных ограничений. А вот президент Кыргызстана призвал к скорейшей локализации производств для снижения зависимости от импорта. Чтобы получить общую выгоду от интеграции, важно установить правила игры для всех. Странам учитывать и интересы национальных производителей, и предприятий партнеров. Не все дороги ведут на Запад. В мире достаточно стран, с кем можно выстраивать уважительные отношения. И даже не нужно наводить мосты, они и так есть. Отсюда два решения – продлить режим свободной торговли с Ираном и начать предметные переговоры с Индонезией.