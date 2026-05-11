Важно знать выпускникам. Составили памятку абитуриента перед экзаменом

До старта централизованных экзаменов и тестирования остается чуть больше двух недель. Первые испытания пройдут уже 26 мая. В этом году на ЦЭ зарегистрировались около 60 тысяч выпускников, еще свыше 66 тысяч человек будут сдавать ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существенных изменений в процедуре нет, но есть важные корректировки: от новых требований при заполнении бланков до дополнительных условий для абитуриентов с особенностями здоровья. Телефоны, как и прежде, останутся за пределами аудитории еще на этапе пропускного контроля. Исключение сделают только для тех устройств, которые необходимы по медицинским показаниям.

Две недели до выпускных испытаний – среди 11-классников волнение растет. Как хороший спортсмен прибавляет на финише, так и ученица 13-й гродненской школы Мария Шкарда усиленно готовится. Предстоят централизованные экзамены по русскому языку и обществоведению, а на тестирование выбрала историю Беларуси в контексте всемирной истории. Учеба в профильном классе дала мощную базу. Мария взяла для поступления в вуз целевое направление от Гродненской региональной таможни. В своих силах уверена, а с тревогой перед экзаменами помогают справиться педагоги. Мария Шкарда, ученица таможенного класса Средней школы № 13 им. В.Т. Цабо Гродно:

Подготовку к выпускным экзаменам я начала еще в начале года. Конечно, весь день расписан по часам. Я очень волнуюсь, но в нашей школе предусмотрена психологическая поддержка всем выпускникам для преодоления предэкзаменационного стресса.

В этом году на сдачу ЦЭ зарегистрировались около 60 тысяч человек, на ЦТ – более 66 тысяч. В топе – математика, физика, иностранный язык. В процессе проведения испытаний по сравнению с прошлыми годами существенных изменений не произошло, лишь небольшие корректировки.