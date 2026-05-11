Важно знать выпускникам. Составили памятку абитуриента перед экзаменом
До старта централизованных экзаменов и тестирования остается чуть больше двух недель. Первые испытания пройдут уже 26 мая. В этом году на ЦЭ зарегистрировались около 60 тысяч выпускников, еще свыше 66 тысяч человек будут сдавать ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Существенных изменений в процедуре нет, но есть важные корректировки: от новых требований при заполнении бланков до дополнительных условий для абитуриентов с особенностями здоровья. Телефоны, как и прежде, останутся за пределами аудитории еще на этапе пропускного контроля. Исключение сделают только для тех устройств, которые необходимы по медицинским показаниям.
Две недели до выпускных испытаний – среди 11-классников волнение растет. Как хороший спортсмен прибавляет на финише, так и ученица 13-й гродненской школы Мария Шкарда усиленно готовится. Предстоят централизованные экзамены по русскому языку и обществоведению, а на тестирование выбрала историю Беларуси в контексте всемирной истории.
Учеба в профильном классе дала мощную базу. Мария взяла для поступления в вуз целевое направление от Гродненской региональной таможни. В своих силах уверена, а с тревогой перед экзаменами помогают справиться педагоги.
Мария Шкарда, ученица таможенного класса Средней школы № 13 им. В.Т. Цабо Гродно:
Подготовку к выпускным экзаменам я начала еще в начале года. Конечно, весь день расписан по часам. Я очень волнуюсь, но в нашей школе предусмотрена психологическая поддержка всем выпускникам для преодоления предэкзаменационного стресса.
В этом году на сдачу ЦЭ зарегистрировались около 60 тысяч человек, на ЦТ – более 66 тысяч. В топе – математика, физика, иностранный язык. В процессе проведения испытаний по сравнению с прошлыми годами существенных изменений не произошло, лишь небольшие корректировки.
Галина Буро, корреспондент:
Абитуриент берет с собой паспорт, черную гелиевую ручку и все. Исключение только для тех, кто сдает физику или химию, они могут пользоваться простейшим калькулятором. Но не в телефоне, а вот таким.
И только одна категория сдающих сможет зайти в аудиторию с мобильным устройством, и то – оно будет лежать на расстоянии и контролировать здоровье. Актуально для диабетиков. Такое впервые.
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