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Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?

29 мая 2022 18:15
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Новости Беларуси. Санкции изменили расстановку сил на белорусском рынке труда. Если в начале 2022 года работодатели говорили о нехватке кадров, то сегодня часть компаний приостановили подбор персонала. В зону турбулентности попала и сфера деревопереработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, в свободной экономической зоне Могилевской области ряд предприятий с иностранным капиталом вынуждены были снизить объемы производства, а то и вовсе приостановить работу. А это десятки рабочих мест (подробнее здесь).

Вопрос трудоустройства тех, кто остался без зарплаты, не остается в тени. За ситуацией на бирже труда внимательно следят центры занятости, работают внутренние отраслевые штабы.

Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?-1

Рынок труда всегда был зеркалом того, что происходит в стране. Сейчас ситуация стабильная. За первый квартал новые рабочие места нашли около 239 тысяч человек. Заметен оборот рабочей силы и внутренний переток. Служба занятости работает в каждом районе. И если человек заинтересован – ему обязательно помогут, уверен житель агрогородка Вейно Владимир Купцов.

Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?-4

Владимир Купцов, житель агрогородка Вейно:
Я уже не первый раз обращаюсь, уже несколько раз. Помогают, спасибо. Центр занятости вакансии дает, предоставляются списки, я ищу, выбираю.
– Вы довольны тем, как помогают?
– Да, доволен. Спасибо центру занятости, конечно, доволен.

Те, кто потерял работу из-за санкций, не остались со своей проблемой наедине.

Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?-7

Наталья Шемшура, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома:
Была организована встреча специалистов управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома, работников кадровых служб других предприятий с работающими по вопросам занятости населения. Людям объяснялось о временном перетрудоустройстве на другое предприятие в период простоя, предлагались вакансии, новые рабочие места, другие формы занятости (обучение, переобучение). Те работники, которые изъявили желание поменять место работы, смогли реализовать свое право.

Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?-10

Сегодня в Могилевском районе имеется 660 вакансий, 540 из них – по рабочим профессиям.

# Работа в Беларуси # общество # Владимир Купцов # Наталья Шемшура # Юлия Мычка # Фотофакт

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