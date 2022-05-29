Тем, кто потерял работу. Сколько вакансий остались доступными в Могилевском районе?

Новости Беларуси. Санкции изменили расстановку сил на белорусском рынке труда. Если в начале 2022 года работодатели говорили о нехватке кадров, то сегодня часть компаний приостановили подбор персонала. В зону турбулентности попала и сфера деревопереработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, в свободной экономической зоне Могилевской области ряд предприятий с иностранным капиталом вынуждены были снизить объемы производства, а то и вовсе приостановить работу. А это десятки рабочих мест (подробнее здесь). Вопрос трудоустройства тех, кто остался без зарплаты, не остается в тени. За ситуацией на бирже труда внимательно следят центры занятости, работают внутренние отраслевые штабы.

Рынок труда всегда был зеркалом того, что происходит в стране. Сейчас ситуация стабильная. За первый квартал новые рабочие места нашли около 239 тысяч человек. Заметен оборот рабочей силы и внутренний переток. Служба занятости работает в каждом районе. И если человек заинтересован – ему обязательно помогут, уверен житель агрогородка Вейно Владимир Купцов.

Владимир Купцов, житель агрогородка Вейно:

Я уже не первый раз обращаюсь, уже несколько раз. Помогают, спасибо. Центр занятости вакансии дает, предоставляются списки, я ищу, выбираю.

– Вы довольны тем, как помогают?

– Да, доволен. Спасибо центру занятости, конечно, доволен. Те, кто потерял работу из-за санкций, не остались со своей проблемой наедине.

Наталья Шемшура, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома:

Была организована встреча специалистов управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома, работников кадровых служб других предприятий с работающими по вопросам занятости населения. Людям объяснялось о временном перетрудоустройстве на другое предприятие в период простоя, предлагались вакансии, новые рабочие места, другие формы занятости (обучение, переобучение). Те работники, которые изъявили желание поменять место работы, смогли реализовать свое право.