Лукашенко о развитии Беларуси: в условиях санкций мы не должны замкнуться в себе

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что работу в интеграционном объединении необходимо вести более продуктивно, в своих выступлениях отмечали все участники мероприятия. В частности, увеличить количество совместных производств – тем самым решая и вопрос с импротозамещением, создать новые формы кооперации, а также наконец-то прийти к единому безбарьерному рынку – так, президент Кыргызстана привел конкретный пример: доставка грузов с сельхозпродукцией из третьих стран в Россию существенно быстрее и дешевле, чем из Кыргызстана. Предстоит решить ряд вопросов не только внутри интеграционного объединения, но и расширить сотрудничество с третьими странами. В 2021 году объем внешней торговли с такими партнерами достиг свыше 844 миллиардов долларов США.