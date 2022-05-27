Лукашенко о развитии Беларуси: в условиях санкций мы не должны замкнуться в себе

Преодолев национальный эгоизм, страны ЕАЭС успешно справятся со всеми испытаниями. Об этом Президент Беларуси заявил 27 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что работу в интеграционном объединении необходимо вести более продуктивно, в своих выступлениях отмечали все участники мероприятия. В частности, увеличить количество совместных производств – тем самым решая и вопрос с импротозамещением, создать новые формы кооперации, а также наконец-то прийти к единому безбарьерному рынку – так, президент Кыргызстана привел конкретный пример: доставка грузов с сельхозпродукцией из третьих стран в Россию существенно быстрее и дешевле, чем из Кыргызстана. Предстоит решить ряд вопросов не только внутри интеграционного объединения, но и расширить сотрудничество с третьими странами. В 2021 году объем внешней торговли с такими партнерами достиг свыше 844 миллиардов долларов США.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В условиях санкций мы не должны замкнуться в самом себе, в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимоотношения. Ведется активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом и Ираном. Проявляют интерес к соглашению о свободной торговле Объединенные Арабские Эмираты. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего союза, наращивания взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной.
Также во время своего выступления Александр Лукашенко пригласил страны ЕАЭС поучаствовать в организации II Игр стран СНГ в нашей стране. Они пройдут в августе 2023 года. Глава государства отметил, что в Беларуси подготовка к спортивному мероприятию уже ведется.
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