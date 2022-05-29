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Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций

29 мая 2022 18:18
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Новости Беларуси. 4 июня вступает в силу пакет санкций от Евросоюза в отношении России и Беларуси. Конечно, экономике понадобится время, чтобы перестроиться, но многие предприятия уже делают шаги и в части переориентации своих экспортных рынков, и по импортозамещению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Новогрудский завод газовой аппаратуры налаживает выпуск сразу нескольких новых позиций товаров, которые раньше в нашу страну привозили из Евросоюза. А благодаря тому, что в последние годы там постоянно ведется модернизация и активно внедряются роботы, завод даже сегодня, в непростых экономических условиях, чувствует себя уверенно.

Наш корреспондент Галина Буро побывала на настоящем производстве будущего.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-1

Роботы плечом к плечу с людьми – для кого-то это будущее, а для Новогрудского завода газовой аппаратуры уже реальность. Продукцию предприятия знает каждый, кто хоть раз пользовался бытовым и автомобильным газовыми баллонами, счетчиком газа, огнетушителями, кранами и вентилями. За качество ручаются, ведь завод все больше становится похож на умный комплекс.

Вот здесь станок работает вместе с роботом по заданной программе. По сути, техника повторяет руку человека: вставляет заготовку, вынимает готовую деталь. Трудится без устали, способна сразу отсортировывать брак.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-4

Владимир Стасевич, наладчик ЧПУ-станков Новогрудского завода газовой аппаратуры:
Находит деталь она по видению, у нее есть камера, которая фотографирует деталь и заготовку, сравнивает с фотографией, которая уже заложена как образец-эталон, чтобы было соответствие. Если деталь не соответствует, то он ее пропускает, он ее не берет.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-7

Владимир Стасевич виртуозно пишет программы для умной техники. После сельхозтехникума на заводе оказался по воле случая и влюбился в технологии. Классного специалиста даже пытались переманить литовские и польские компании, но предприятие смогло удержать. Тем более, такое количество ультрасовременных машин на производстве, как в Новогрудке, еще надо поискать. Из новинок – робот белорусского производства, его только купили, отлаживают. Да и в целом курс на автоматизацию.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-10

Галина Буро, корреспондент:
Это стенд автоматического надевания колец на шток. Если раньше работница вручную с помощью шила надевала на шток вот это вот резиновое кольцо, то сегодня это делает умная техника, которая заменяет сразу шесть работниц. А это повышает производительность труда и снижает себестоимость продукции.

А это роботы-сварщики и сборщики последнего 5-го поколения – настоящая гордость завода. Обязанности у каждого свои под несколько типов газовых баллонов. Роль человека сведена к минимуму. Прямо сейчас московские специалисты выполняют наладку.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-13

Михаил Ткачук, начальник бюро перспективного развития и нового оборудования Новогрудского завода газовой аппаратуры:
В течение рабочей смены данная линия, с учетом двух человек – оператора и рабочего, который работает на данной линии, можно выпускать до 440 баллонов разной модификации.

Даже сейчас, в сложное время для мирового бизнеса, Новогрудский завод выполняет показатели, все свои финансовые обязательства, завод работает без простоев.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-16

Геннадий Букрей, начальник цеха газовых баллонов Новогрудского завода газовой аппаратуры:
Для изготовления газовых баллонов мы используем горячекатаный листовой металл. И благодаря тому, что мы его получаем из Российской Федерации, сбоя его поставок мы пока что никогда не видели.

В 2021 году увеличили объемы на 30 процентов, получили хорошую прибыль. И вновь вложились в модернизацию. Закупили, помимо роботов, две лазерные установки, три пресса, линию полимерной покраски. Такой задел в условиях санкционного давления как раз сегодня помогает предприятию жить и развиваться. А политическая ситуация во многом даже сыграла в плюс.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-19

Игорь Каптилович, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры:
У нас открылись новые возможности. Благодаря тому, что многие западные компании ушли с рынков Российской Федерации и Республики Беларусь, мы сейчас получили новое направление нашего развития, в частности, очень много заказов у нас по освоению новых видов трубопроводной арматуры, очень много заказов пошло на счетчики газа, так как западные производители ушли с наших рынков. И очень много заказов на узлы для перевода автомобилей на газовое топливо.

Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций-22

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Стасевич # Галина Буро # Михаил Ткачук # Геннадий Букрей # Игорь Каптилович # Фотофакт

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