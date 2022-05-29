Стремятся к полной роботизации. Новогрудский завод газовой аппаратуры нашёл новые направления развития во время санкций

Новости Беларуси. 4 июня вступает в силу пакет санкций от Евросоюза в отношении России и Беларуси. Конечно, экономике понадобится время, чтобы перестроиться, но многие предприятия уже делают шаги и в части переориентации своих экспортных рынков, и по импортозамещению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Новогрудский завод газовой аппаратуры налаживает выпуск сразу нескольких новых позиций товаров, которые раньше в нашу страну привозили из Евросоюза. А благодаря тому, что в последние годы там постоянно ведется модернизация и активно внедряются роботы, завод даже сегодня, в непростых экономических условиях, чувствует себя уверенно. Наш корреспондент Галина Буро побывала на настоящем производстве будущего.

Роботы плечом к плечу с людьми – для кого-то это будущее, а для Новогрудского завода газовой аппаратуры уже реальность. Продукцию предприятия знает каждый, кто хоть раз пользовался бытовым и автомобильным газовыми баллонами, счетчиком газа, огнетушителями, кранами и вентилями. За качество ручаются, ведь завод все больше становится похож на умный комплекс. Вот здесь станок работает вместе с роботом по заданной программе. По сути, техника повторяет руку человека: вставляет заготовку, вынимает готовую деталь. Трудится без устали, способна сразу отсортировывать брак.

Владимир Стасевич, наладчик ЧПУ-станков Новогрудского завода газовой аппаратуры:

Находит деталь она по видению, у нее есть камера, которая фотографирует деталь и заготовку, сравнивает с фотографией, которая уже заложена как образец-эталон, чтобы было соответствие. Если деталь не соответствует, то он ее пропускает, он ее не берет.

Владимир Стасевич виртуозно пишет программы для умной техники. После сельхозтехникума на заводе оказался по воле случая и влюбился в технологии. Классного специалиста даже пытались переманить литовские и польские компании, но предприятие смогло удержать. Тем более, такое количество ультрасовременных машин на производстве, как в Новогрудке, еще надо поискать. Из новинок – робот белорусского производства, его только купили, отлаживают. Да и в целом курс на автоматизацию.

Галина Буро, корреспондент:

Это стенд автоматического надевания колец на шток. Если раньше работница вручную с помощью шила надевала на шток вот это вот резиновое кольцо, то сегодня это делает умная техника, которая заменяет сразу шесть работниц. А это повышает производительность труда и снижает себестоимость продукции. А это роботы-сварщики и сборщики последнего 5-го поколения – настоящая гордость завода. Обязанности у каждого свои под несколько типов газовых баллонов. Роль человека сведена к минимуму. Прямо сейчас московские специалисты выполняют наладку.

Михаил Ткачук, начальник бюро перспективного развития и нового оборудования Новогрудского завода газовой аппаратуры:

В течение рабочей смены данная линия, с учетом двух человек – оператора и рабочего, который работает на данной линии, можно выпускать до 440 баллонов разной модификации. Даже сейчас, в сложное время для мирового бизнеса, Новогрудский завод выполняет показатели, все свои финансовые обязательства, завод работает без простоев.

Геннадий Букрей, начальник цеха газовых баллонов Новогрудского завода газовой аппаратуры:

Для изготовления газовых баллонов мы используем горячекатаный листовой металл. И благодаря тому, что мы его получаем из Российской Федерации, сбоя его поставок мы пока что никогда не видели. В 2021 году увеличили объемы на 30 процентов, получили хорошую прибыль. И вновь вложились в модернизацию. Закупили, помимо роботов, две лазерные установки, три пресса, линию полимерной покраски. Такой задел в условиях санкционного давления как раз сегодня помогает предприятию жить и развиваться. А политическая ситуация во многом даже сыграла в плюс.