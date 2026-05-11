Как сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение? Обсудили эксперты
Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом? Где инвестиции в региональную экономику превращаются в эффект якоря для населения? И какие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить внутримиграционные и социально-экономические вопросы.
В Минске больше не будет ничего строиться? Эксперт развеяла миф
Кирилл Казаков, СТВ:
Развейте слухи: в Минске вообще ничего строить не будете?
Инна Пинковская, заместитель начальника Главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Строительство как осуществлялось, так в городе Минске и будет осуществляться. Естественно, в приоритете у нас малые населенные пункты, в первую очередь, с численностью населения до 20 тысяч, сельские населенные пункты. Здесь нельзя сказать, что это у нас в перспективе, что раньше такое не осуществлялось. У нас, например, прошлый год был рекордный по вводу в эксплуатацию жилья за последние 10 лет. Введено в эксплуатацию было более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Из них практически 45% – это жилье, которое построено в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч.
Кирилл Казаков:
А можете назвать города-лидеры?
Инна Пинковская:
Именно по городам я вам сказать не могу. По области у нас в лидерах Минская область.
Андрей Зырянов: в Минске зарегистрировано больше 800 тыс. транспортных средств.
Как инициатива «Один район – один проект» влияет на экономику страны?
Кирилл Казаков:
Мы начали про «Один район – один проект». Насколько с экономической точки зрения эта история у нас работает? И что мы планируем в ближайшее будущее делать?
Дмитрий Клименков, начальник Главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Беларуси:
С экономической точки зрения мы видим, что количество проектов, во-первых, увеличилось в два раза. Мы начинали со 120 проектов, сейчас их 217. Две трети завершено. Эти две трети проектов позволили создать 6 000 рабочих мест. Рабочие места – это заработная плата, это налоги и, соответственно, закрепление людей в конкретных районах. Если изначально «Один район – один проект» ставился в каждой административной территориальной единице, то сейчас правительство пошло дальше, меры стимулирования предусмотрены только для малых населенных пунктов. То есть, за исключением Минска, областных центров и прилегающих к ним районов. Стимулирование идет через развитие производств именно в районах. То, где мы хотим, чтобы оно больше развивалось. Экономический эффект только начинает появляться. Потому что из этих 144 проектов, которые мы завершили, половина завершилась в прошлом году. То есть, соответственно, предприятия начинают выходить на свои производственные мощности в текущем году.
Сколько белорусов мигрируют внутри страны? Ответили в НАН.
Где необходимо строить новое жилье?
Кирилл Казаков:
Насколько оно совпадает с этим советским «пойдем работать, получим квартиру» и насколько вообще вся эта арендная компания сейчас у нас успевает за этими предприятиями в районах?
Инна Пинковская:
Строительная отрасль готова и ориентирована на то, чтобы строить там, где это жилье необходимо. Оно необходимо где? Там, где реализуются институционные проекты, где новые создаются производства, рабочие места и где оно, естественно, будет востребовано. Поэтому в первую очередь, когда определяется потребность строительства арендного жилья, рассматриваются именно эти критерии.
И там, где инвестиционные проекты реализуются, создаются рабочие места, естественно, сразу строители там и строят жилье. Местные исполнительные органы на местах видят программу, где реализуется инвестиционный проект, и, естественно, там начинают строительство жилых домов. Например, Лукомльский консервный комбинат, который строится. Там создавались новые рабочие места, 44 рабочих места, в перспективе – до 70. В 2025 году одновременно там начал строиться жилой дом, 26 квартир будет предусмотрено в качестве арендного жилья.