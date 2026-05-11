Как сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение? Обсудили эксперты

Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом? Где инвестиции в региональную экономику превращаются в эффект якоря для населения? И какие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить внутримиграционные и социально-экономические вопросы. В Минске больше не будет ничего строиться? Эксперт развеяла миф

Кирилл Казаков, СТВ:

Развейте слухи: в Минске вообще ничего строить не будете? Инна Пинковская, заместитель начальника Главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Строительство как осуществлялось, так в городе Минске и будет осуществляться. Естественно, в приоритете у нас малые населенные пункты, в первую очередь, с численностью населения до 20 тысяч, сельские населенные пункты. Здесь нельзя сказать, что это у нас в перспективе, что раньше такое не осуществлялось. У нас, например, прошлый год был рекордный по вводу в эксплуатацию жилья за последние 10 лет. Введено в эксплуатацию было более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Из них практически 45% – это жилье, которое построено в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч. Кирилл Казаков:

А можете назвать города-лидеры? Инна Пинковская:

Именно по городам я вам сказать не могу. По области у нас в лидерах Минская область. Андрей Зырянов: в Минске зарегистрировано больше 800 тыс. транспортных средств. Как инициатива «Один район – один проект» влияет на экономику страны?

Кирилл Казаков:

Мы начали про «Один район – один проект». Насколько с экономической точки зрения эта история у нас работает? И что мы планируем в ближайшее будущее делать? Дмитрий Клименков, начальник Главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Беларуси:

С экономической точки зрения мы видим, что количество проектов, во-первых, увеличилось в два раза. Мы начинали со 120 проектов, сейчас их 217. Две трети завершено. Эти две трети проектов позволили создать 6 000 рабочих мест. Рабочие места – это заработная плата, это налоги и, соответственно, закрепление людей в конкретных районах. Если изначально «Один район – один проект» ставился в каждой административной территориальной единице, то сейчас правительство пошло дальше, меры стимулирования предусмотрены только для малых населенных пунктов. То есть, за исключением Минска, областных центров и прилегающих к ним районов. Стимулирование идет через развитие производств именно в районах. То, где мы хотим, чтобы оно больше развивалось. Экономический эффект только начинает появляться. Потому что из этих 144 проектов, которые мы завершили, половина завершилась в прошлом году. То есть, соответственно, предприятия начинают выходить на свои производственные мощности в текущем году. Сколько белорусов мигрируют внутри страны? Ответили в НАН. Где необходимо строить новое жилье?