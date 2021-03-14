Какое будущее у целевой подготовки медиков? Рассказывает Александр Лукашенко

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Больше остальных, наверное, конца пандемии ждут медики. Такой работе не позавидуешь. Потому настоящих врачей, кто каждый день занят спасением жизней, а не беганьем по улицам и интернет-боями в комментариях, хочется благодарить еще и еще.
Кроме того, к проблемам медиков внимателен и Президент. Ни одно посещение больниц не прошло без общения с ними. О проблемах, просьбах и пожеланиях говорили и в этот раз. И одна из тем – подготовка специалистов для регионов. В частности, речь о так называемых целевиках.
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Владимир Сыманович, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы:
Целевое направление само по себе подразумевает и помогает нам направить специалистов в населенные пункты, города, села с численностью населения в первую очередь менее 20 тысяч.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– По закону?
– По закону. На сегодняшний день мы почти полностью закрыли вопрос кадровый в малых населенных пунктах.
– Это в вашем регионе?
– Да. Но как бы не у дел, обиженными остались такие города, как наш и крупные районные центры. Возможно ли изменить условия целевой подготовки в плане того, чтобы молодые специалисты, медики могли распределяться уже в поликлиники, больницы крупных городов?
– Тогда было очень тяжело в этих маленьких населенных пунктах, районных центрах, надо было их спасать. Поэтому предоставили такую возможность – до 20 тысяч (читать далее).