Какое будущее у целевой подготовки медиков? Рассказывает Александр Лукашенко

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Больше остальных, наверное, конца пандемии ждут медики. Такой работе не позавидуешь. Потому настоящих врачей, кто каждый день занят спасением жизней, а не беганьем по улицам и интернет-боями в комментариях, хочется благодарить еще и еще.