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В больнице много пожилых. Как лечат коронавирус в маленьких населённых пунктах Беларуси, рассказывает врач

14 марта 2021 16:38
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Новости Беларуси. Коронавирус не обошел стороной и этот маленький агрогородок. Здесь было главным вовремя диагностировать и не допустить распространения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь лечение в больнице проходит много пожилых. Первый случай без анализов и флюорографии определила Екатерина.

В больнице много пожилых. Как лечат коронавирус в маленьких населённых пунктах Беларуси, рассказывает врач-1

Екатерина Пилипович, врач общей практики Олтушской амбулатории:
Женщина из соседней деревни Орехово обратилась на прием с длительной температурой, кашлем. До обследования установили диагноз – внегоспитальная пневмония впоследствии коронавирусной инфекции. Женщину благополучно пролечили, она сейчас отлично себя чувствует.

В больнице много пожилых. Как лечат коронавирус в маленьких населённых пунктах Беларуси, рассказывает врач-4

А пока семья Пилиповичей контролирует инфекцию в своем агрогородке, мир в поисках универсальной вакцины. Ведь COVID отличается повышенной частотой мутации, потому и лекарство должно быть эффективным против разных штаммов. Сегодня противокоронавирусное «оружие» предлагает ряд стран. К своей вакцине близки и белорусы. Прототип может появиться уже к осени. А до конца 2021 года планируется создать и опытно-промышленную партию отечественного препарата.

Познакомились на парах и стали парой. Вот история семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе (читать далее).

# Коронавирус # общество # Виктория Ходосок # Максим Пилипович # Екатерина Пилипович # Фотофакт

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