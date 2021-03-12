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Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения

12 марта 2021 17:10
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Новости Беларуси. Белорусские медики научились справляться с разного рода заболеваниями, однако расслабляться еще рано. Об этом 12 марта заявил Александр Лукашенко, посещая центральную районную больницу в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения-1

Особое внимание глава государства уделил условиям лечения больных коронавирусом.

Ровно год, как ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. То, что началось весной 2020-го после этого сообщения, напоминало массовую истерию.

Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения-4

Количество больных постоянно росло, медики с трудом понимали, как противостоять новому вирусу, люди в панике скупали СИЗы и дезинфекторы, тем самым провоцируя их дефицит, а мировые СМИ лишь подливали масла в огонь.

Сегодня, конечно, ситуация куда спокойнее, по крайней мере в Беларуси. Нет, пандемия не закончена, вирус мутирует, накануне и вовсе появилась информация о первых пациентах с британским штаммом COVID у нас, но система здравоохранения справляется и только борьбой с коронавирусом не живет.

Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы в готовности, мы не ослабеваем – все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, может быть, и более.

Сколько ещё в Беларуси продлится масочный режим? Рассказывает министр здравоохранения-10

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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