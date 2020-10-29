Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Майком Помпео

Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Юрий Караев, уже экс-министр внутренних дел, отправится в Гродненскую область. Еще летом перед силовиками этого региона Президент поставил жесткую задачу – «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно». Внешние силы пытались «раскрутить» в государстве сценарий цветной революции. Цель оппонентов – рассредоточить силы наших военных и правоохранителей, отвлечь от внутренних проблем ради напряжения обстановки на внешней границе. Ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться рано.