Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Майком Помпео

Юлия Б ешанова, корреспондент: Юрий Караев, уже экс-министр внутренних дел, отправится в Гродненскую область. Еще летом перед силовиками этого региона Президент поставил жесткую задачу – «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно». Внешние силы пытались «раскрутить» в государстве сценарий цветной революции. Цель оппонентов – рассредоточить силы наших военных и правоохранителей, отвлечь от внутренних проблем ради напряжения обстановки на внешней границе. Ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться рано.

Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За пределами нашей страны натовцы не утихомирились. Чтобы они не говорили, вот я с Майком Помпео говорил, у нас, Валерий Павлович знает, с ним очень добрые отношения, несмотря на этот такой тон хороший, ничего он от меня не требовал. Был очень теплый, добрый такой разговор.

Я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это я же понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернуться, со стороны Польши, Литвы, в основном поляки, мы будем отвечать.

Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: «Хорошо, я услышал». Мы это слышим, но мы должны реагировать.