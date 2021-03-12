Александр Лукашенко: вакцина белорусская будет. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей

Шла на встрече речь и о белорусской вакцине. Прототип нашей вакцины от COVID-19 может появиться уже к осени. А до конца 2021 года планируется создать и опытно-промышленную партию отечественного препарата. Масштабные исследования уже развернулись на базе учреждений Министерства здравоохранения, в частности в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Необходимый опыт у структуры есть, центр уже работал над созданием вакцины против бешенства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем по технологии России вакцины, а мы сделаем свою вакцину. Специалисты работают. Я спрашивал на уровне Академии наук. Недавно допрашивал руководителя Академии наук, он мне пообещал, что даже не переживайте. Настроение у ученых еще более хорошее. Вакцина белорусская будет. То есть уже на нашей базе, на наших технологиях и так далее. Поэтому за вакцину не волнуйтесь. Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей.