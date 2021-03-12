Александр Лукашенко о целевых направлениях: «Подход неправильный, мы это сейчас видим»

После посещения больницы глава государства пообщался с работниками медучреждения и поблагодарил их за работу в непростые времена. Врачей закономерно интересовали темы, касающиеся их сферы деятельности. Так, один из волнующих вопросов – целевая подготовка специалистов в вузах. Сегодня на так называемую отработку таких студентов направляют в местность с населением менее 20 тысяч человек. Медики уверены, что этим критерием не стоит ограничиваться. Специалисты нужны везде, тем более в непростое время – время пандемии. Александр Лукашенко поддержал докторов в этом вопросе. И здесь же отметил, что выдавать целевое направление нужно настоящим врачам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю эту проблему, она не первый раз передо мной ставится, задача эта. Тогда было очень тяжело вот в этих маленьких населенных пунктах, районных центрах, надо было их спасать. Поэтому предоставили такую возможность – до 20 тысяч. Но подход неправильный, мы это сейчас видим. Ну что значит до 20 тысяч там можно, а где там 70-100 тысяч и больше – там нельзя? Ну если врачей не хватает? Поэтому, пройдя определенный период, путь, надо подходить более конкретно. Надо в Молодечно три врача – значит… И власти вместе с вами – с вашей подачи власть принимает решение, общественные организации подключим – что надо этих три врача подготовить. Вы подобрали их, вы за них головой отвечаете. Я считаю, что надо подходить конкретно и целевые направления выдавать тем, кому вы считаете нужным – кто будет настоящий врач. Нам надо вернуть вот эту практику настоящих врачей. Поэтому я с вами абсолютно согласен, и в ближайшее время мы будем возвращаться (на уровне Президента) к высшему образованию, будем смотреть – это же не только у врачей – будем по всем целевым направлениям смотреть. И я не сторонник ограничивать даже по профессиям и специальностям.