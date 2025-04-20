В Беларуси проходит патриотический проект «Мы помним! Мы гордимся!» к 80-летию Великой Победы

В преддверии важнейшей для каждого белоруса даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – по всей стране проходят торжественные мероприятия. Их дополнил и патриотический проект «Мы помним! Мы гордимся!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это музыкальное послание подготовлено солистами белорусской эстрады и творческими коллективами Минска. В одном из торговых центров можно было послушать знаменитые военные песни и спеть их вместе с любимыми исполнителями: «Смуглянка», «Темная ночь», «Как молоды мы были». Знакомые строки – трогательное напоминанием о героическом прошлом и стойкости наших предков.

Чувство радости, гордости, но в то же время, конечно, и чувства тоски за тех, кто погиб, за тех, кто не дошел, не дожил когда-то до Победы.

Никита Фоминых, певец:

Настолько глубокие песни, вот сейчас в эти дни, как раз перед праздником Победы, мы все настолько погружаемся в эту энергетику, в эти тексты, эти мелодии. Они очень сильно трогают наши сердца. Я надеюсь, чтобы это не только было на День Победы, но вообще и 3 Июля. Чтобы мы чаще вспоминали эти песни. Они очень нужны и очень важны.

Не менее трогательно зазвучали и современные патриотические композиции. Для тех, кто пропустил премьеру – возможность стать зрителем такого необычного концерта еще будет. Акция «Мы помним! Мы гордимся!» продлиться до 24 мая.