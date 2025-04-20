Приз зрительских симпатий вручили – и тут такое! Что чувствовала Екатерина Трикоза, когда получила корону «Мисс Минск»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Теперь честно. Твои ощущения. Тебе вручили приз зрительских симпатий, ты стоишь на сцене. Ты, наверное, уже понимала, что ты взяла приз зрительских симпатий и на этом все? В момент оглашения что происходило внутри?

Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Видно на одном из видео, что я испугалась. Стояла Надежда Толстикова, «Мисс Минск – 2023», я дергаюсь в ее сторону, потом не понимаю, что происходит. Я даже не сразу пошла на вручение, действительно не понимала, что происходит. И потом родителям неделю еще говорила: я не верю. Это такие эмоции, такая эйфория! Очень приятно вспоминать эти эмоции, когда пересматриваешь видео с финала, ты стоишь на главной сцене страны – и тут называют твое имя после того, как ты уже понимала, что у тебя не будет этого титула, потому что ты думала, что один титул есть, на этом закончим. И тут такое! Я совсем не ожидала, что будет такой исход. Александр Осенко:

Что перед глазами пронеслось в тот момент? Прыгать не захотелось от счастья?

Екатерина Трикоза:

Я почти заплакала. Понятное дело, это слезы счастья. Но я сдержалась и не заплакала, чтобы ничего не испортить.