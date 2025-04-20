Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Президент совсем недавно подписал Указ «О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях». Как это относится к Национальной школе красоты?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

К нам относится он прямым образом. К сожалению, до этого Указа была проблема – различные субъекты, частные лица могли ездить на любые международные конкурсы красоты и бесконтрольно говорить, действовать и выглядеть так, как они хотят, представляя тем самым Республику Беларусь. Проблема была, ее нужно было решать, и Президент подписал соответствующий Указ, норму, где четко написано, что если касаться нас, и мы разъясняем в части сферы красоты, то каждое лицо должно согласовывать свое участие в соответствующем профильном учреждении, курирующем эту сферу. В нашем случае это Министерство культуры. То есть частное лицо должно написать заявку, в течение пяти дней Министерство должно дать соответствующий ответ.

Божена Еремич:

Мы узнаем тех людей, которые хотят участвовать, мы узнаем тех людей, которые представляют нашу страну. И вместе начинаем еще больше и теснее взаимодействовать. Сплошные плюсы от этого Указа. В отношении Национальной школы красоты есть отдельная норма. Мы имеем право отправлять наших победительниц, участниц конкурсов на международные конкурсы красоты. Это, мне кажется, очень обоснованно и логично, учитывая, что мы проводим конкурсы совместно. Если говорить про «Мисс Минск», то нас поддерживает Минский городской исполнительный комитет. Если говорить про «Мисс Беларусь» – это Министерство культуры, Совет Министров. Логично, что здесь идет четкое взаимодействие. Мы все понимаем, какая участница (подготовленная, умная, красивая, достойная) будет представлять нашу страну. Так должно быть.