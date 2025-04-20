Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Президент совсем недавно подписал Указ «О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях». Как это относится к Национальной школе красоты?
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
К нам относится он прямым образом. К сожалению, до этого Указа была проблема – различные субъекты, частные лица могли ездить на любые международные конкурсы красоты и бесконтрольно говорить, действовать и выглядеть так, как они хотят, представляя тем самым Республику Беларусь.
Проблема была, ее нужно было решать, и Президент подписал соответствующий Указ, норму, где четко написано, что если касаться нас, и мы разъясняем в части сферы красоты, то каждое лицо должно согласовывать свое участие в соответствующем профильном учреждении, курирующем эту сферу. В нашем случае это Министерство культуры. То есть частное лицо должно написать заявку, в течение пяти дней Министерство должно дать соответствующий ответ.
Божена Еремич:
Мы узнаем тех людей, которые хотят участвовать, мы узнаем тех людей, которые представляют нашу страну. И вместе начинаем еще больше и теснее взаимодействовать. Сплошные плюсы от этого Указа.
В отношении Национальной школы красоты есть отдельная норма. Мы имеем право отправлять наших победительниц, участниц конкурсов на международные конкурсы красоты. Это, мне кажется, очень обоснованно и логично, учитывая, что мы проводим конкурсы совместно. Если говорить про «Мисс Минск», то нас поддерживает Минский городской исполнительный комитет. Если говорить про «Мисс Беларусь» – это Министерство культуры, Совет Министров.
Логично, что здесь идет четкое взаимодействие. Мы все понимаем, какая участница (подготовленная, умная, красивая, достойная) будет представлять нашу страну. Так должно быть.
Александр Осенко:
Это для того, чтобы исключить шарлатанов?
Божена Еремич:
Естественно. Мы очень благодарны за это Президенту, тем, кто прорабатывал этот Указ, за то, что для нас это действительно поддержка, помощь и, в принципе, для имиджа страны сократилась угроза имиджевых потерь на международной арене. Отмечу, что этот Указ распространяется на все сферы: и на спорт, и на культуру в более углубленном смысле, но мы говорим сейчас про нашу деятельность.