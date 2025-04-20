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Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?

20 апреля 2025 07:31
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025». 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Президент совсем недавно подписал Указ «О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях». Как это относится к Национальной школе красоты?

Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?-2

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
К нам относится он прямым образом. К сожалению, до этого Указа была проблема – различные субъекты, частные лица могли ездить на любые международные конкурсы красоты и бесконтрольно говорить, действовать и выглядеть так, как они хотят, представляя тем самым Республику Беларусь.

Проблема была, ее нужно было решать, и Президент подписал соответствующий Указ, норму, где четко написано, что если касаться нас, и мы разъясняем в части сферы красоты, то каждое лицо должно согласовывать свое участие в соответствующем профильном учреждении, курирующем эту сферу. В нашем случае это Министерство культуры. То есть частное лицо должно написать заявку, в течение пяти дней Министерство должно дать соответствующий ответ.

Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?-4

Божена Еремич:
Мы узнаем тех людей, которые хотят участвовать, мы узнаем тех людей, которые представляют нашу страну. И вместе начинаем еще больше и теснее взаимодействовать. Сплошные плюсы от этого Указа.

В отношении Национальной школы красоты есть отдельная норма. Мы имеем право отправлять наших победительниц, участниц конкурсов на международные конкурсы красоты. Это, мне кажется, очень обоснованно и логично, учитывая, что мы проводим конкурсы совместно. Если говорить про «Мисс Минск», то нас поддерживает Минский городской исполнительный комитет. Если говорить про «Мисс Беларусь» – это Министерство культуры, Совет Министров.

Логично, что здесь идет четкое взаимодействие. Мы все понимаем, какая участница (подготовленная, умная, красивая, достойная) будет представлять нашу страну. Так должно быть.

Беларусь на международных мероприятиях. Как Указ Президента повлиял на работу Национальной школы красоты?-6

Александр Осенко:
Это для того, чтобы исключить шарлатанов?

Божена Еремич:
Естественно. Мы очень благодарны за это Президенту, тем, кто прорабатывал этот Указ, за то, что для нас это действительно поддержка, помощь и, в принципе, для имиджа страны сократилась угроза имиджевых потерь на международной арене. Отмечу, что этот Указ распространяется на все сферы: и на спорт, и на культуру в более углубленном смысле, но мы говорим сейчас про нашу деятельность.

# Государственная политика # Конкурс красоты # Международная политика # Божена Еремич # Интервью # Александр Осенко

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