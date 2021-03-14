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«Мы задействовали только 32% от общего коечного фонда». Главврач Молодечненской ЦРБ о лечении больных с коронавирусом

14 марта 2021 16:37
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Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса.

Репортаж Виктории Ходосок.

«Мы задействовали только 32% от общего коечного фонда». Главврач Молодечненской ЦРБ о лечении больных с коронавирусом-1

Молодечненская райбольница – структура с разветвленными подразделениями. В общей сложности в них обслуживают более 136 тысяч человек. Что до вопроса коронавируса, то в 2020 году здесь изменили систему оказания медпомощи пациентам: перепрофилировали в инфекционные отделения ряд подразделений, закупили бокс для транспортировки COVID-пациентов, увлажнители кислорода, обеспечены аппаратами ИВЛ.

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«Мы задействовали только 32% от общего коечного фонда». Главврач Молодечненской ЦРБ о лечении больных с коронавирусом-4

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
Хочу сказать, что мы задействовали только 32 % от общего коечного фонда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Здесь или в целом?
– В целом по нашему району не останавливали оказание помощи.
По четырем районам или только по Молодечно?
Нет, только по Молодечненскому я беру коечный фонд.
То есть треть только вы использовали?
– Только треть, поэтому оказание и экстренной, и плановой медицинской помощи по другим направлениям мы не останавливали. Вообще, имеем возможность еще перепрофилироваться.
– Понятно.

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«Мы задействовали только 32% от общего коечного фонда». Главврач Молодечненской ЦРБ о лечении больных с коронавирусом-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дарья Колядич # Виктория Ходосок # Фотофакт

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