«Мы задействовали только 32% от общего коечного фонда». Главврач Молодечненской ЦРБ о лечении больных с коронавирусом

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса.