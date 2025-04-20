МИД: Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта

Беларусь приветствует инициативу президента России об остановке всех боевых действий. Пасхальное перемирие будет действовать до наступления понедельника. На новости из Москвы отреагировал и Киев, где заявили, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия его будет соблюдать. По последним данным, со вчерашнего вечера Министерство обороны перестало сообщать о воздушных тревогах, а в ночных публикациях нет информации о воздушных атаках. В свою очередь, российское оборонное ведомство к настоящему моменту ничего не сообщало об атаках беспилотников на территории России.