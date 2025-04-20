Прямой эфир

МИД: Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта

20 апреля 2025 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пасхальное перемирие, объявленное накануне Кремлем в зоне СВО, белорусский МИД рассматривает как шаг к деэскалации напряженности, который приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта-2

Беларусь приветствует инициативу президента России об остановке всех боевых действий. Пасхальное перемирие будет действовать до наступления понедельника. На новости из Москвы отреагировал и Киев, где заявили, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия его будет соблюдать. По последним данным, со вчерашнего вечера Министерство обороны перестало сообщать о воздушных тревогах, а в ночных публикациях нет информации о воздушных атаках. В свою очередь, российское оборонное ведомство к настоящему моменту ничего не сообщало об атаках беспилотников на территории России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша планирует построить два завода по производству боеприпасов
19 апреля 2025 16:49

Польша планирует построить два завода по производству боеприпасов

Госдеп США изменит трактовку прав человека в своём ежегодном докладе
19 апреля 2025 16:47

Госдеп США изменит трактовку прав человека в своём ежегодном докладе

Россия объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции
19 апреля 2025 16:44

Россия объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции