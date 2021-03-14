Дмитрий Пиневич о новом британском штамме коронавируса: «Вообще не вижу каких-то причин для паники»

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил центральную районную больницу в Молодечно. Здесь Александр Лукашенко побывал в красной зоне и поддержал пациентов, которые проходят лечение от коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, именно такие клиники сейчас в фокусе особого внимания. Именно на них возложена функция межрегиональных медицинских центров. Уровень оказания помощи здесь будут подтягивать до областного, а жители соседних районов, воспользовавшись такой удобной логистикой, смогут эту самую помощь получить. И это будет касаться не только коронавируса. Репортаж Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

COVID-19 стал серьезным испытанием для всего мира. Число зараженных – 119 миллионов человек. И эта цифра меняется каждый день. Уже год мы живем в таких сложных условиях. Но руки, понятное дело, опускать не стоит, даже несмотря на то, что где-то местами идет спад, а у нас на днях стало известно о привезенном британском штамме коронавируса. Все возможное для спасения людей предпринимается. Что бы ни говорили скептики, приобретается жизненно важное оборудование, лекарства. И даже собственная вакцина – уже не просто разговор.

Медики утверждают: верное оружие против COVID – массовая вакцинация. Экономисты с ними согласятся – в прививке нуждается и экономика. А то в Милане за бесплатной едой уже стоят очереди. А вообще в Европе ведут споры о паспортах вакцинации, хотя десятки стран еще не получили ни одной дозы.

Правда, если ближе к теме медицины, то на прививку решаются далеко не все. Ко всему страх нагоняет и та самая новость о распространяющемся британском штамме коронавируса. Но наверняка многие слышали простую поговорку: паника – это половина болезни.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Вообще не вижу каких-то причин для паники. Во-первых, противоречивая информация, которая идет по этому штамму, который уже достаточно широко распространился по некоторым странам Западной Европы. Во-вторых, все пациенты, которые были выявлены путем активного поиска… То есть как определяются штаммы? Примерно 5 % всех исследований отправляются на скринирование, на более углубленное исследование. Такова природа этого вируса. Вернее, не природа вируса, а какие штаммы этого вируса. И были определены в результате поиска целенаправленно нашими эпидемиологами. Так вот все пациенты, которые были с британским штаммом, ни один из них не проходит стационарное лечение.