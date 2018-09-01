Какие сюрпризы подготовили к новому учебному году в Беларуси, и чем запомнился этот день детям? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы: в Минске, Бобруйске и в поселке Лесковка Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же за парты сели 1 миллион 100 тысяч школьников. Десятая часть из них – впервые. По традиции каждый учебный год в школах начинается с особенного урока, посвященного родной стране. На этот раз – Году малой родины. Какие еще сюрпризы подготовили к новому учебному году, и чем запомнился этот день детям и родителям? Узнавала корреспондент Алена Сырова.

Белые банты, букеты больше самих первоклашек и, конечно, первый звонок десятилетиями неизменные атрибуты Дня знаний. Но все же в каждой школе новый учебный год стремятся встретить отлично от других. Вместо классических воздушных шаров в Год малой родины ученики третьей могилевской гимназии (ей, к слову, скоро 230 лет) запустили в небо аиста. Одно из старейших учебных заведений старается идти в ногу со временем и с интересами новых поколений учеников. Недавно здесь стали изучать китайский. Педагоги прилетают из Пекина.

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение» Все без исключения школы – и сельские, и городские – к новому учебному году стараются обновить свое техническое оснащение и даже внешний вид. Такую просторную площадку для игр, компьютеры, тренажеры и теннисные столы в подарок получили ребята из сельской школы в агрогородке Белоуша, что в Столинском районе. Символично, что в день на школьной линейке рука об руку первоклашки (их 29) и бывшие выпускники.

«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше Ностальгия по школьным годам в это день захлестнула, кажется, абсолютно всех. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас своими воспоминаниями делился с теми, кто сегодня учится в его родной школе. И вместе с ребятами высадил дерево на аллее первоклассников.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Хорошие воспоминания об учителях, хорошие воспоминания о школьном буфете, хорошие воспоминания о клубе, который тут находился рядом.

Свою родную школу, в которой, кстати, учились и ее дети, сегодня с подарками посетила глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что во многом от того, в чьи руки попадут сегодняшние первоклашки, зависит, как сложится их дальнейшая жизнь. Наталья Кочанова посетила линейку в Полоцкой гимназии имени Франциска Скорины

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Для меня школа – это что-то родное, что-то очень трепетное, теплое. Это те друзья, с которыми я училась. И я скажу, что воспоминания с каждым годом становятся все ярче. Отрадно то, что в Год малой родины мы все имеем возможность приехать в эти родные стены и встретится с родными людьми.

Похвастаться именитыми выпускниками может и старейшая школа Гомельщины: политики, военные, журналисты, дипломаты. Кстати, имя одного из них, Андрея Громыко, было присвоено именно Ветковской школе № 1. Еще один известный выпускник – Игорь Петришенко – сегодня приехал в родную школу, которая через пару месяцев отметит 150-летний юбилей.

А вот Дарья Гончарик в этом учебном году решила углубленно изучать право. Она пойдет в новый гуманитарный класс, созданный на базе ее родного Минского лицея № 1 под эгидой Следственного комитета.

Дарья Гончарик, ученица 10-го «Д» класса лицея № 1 Минска:

Я решила для себя, что хочу работать в Следственном комитете. Это не только интересная, но и важная, и серьезная профессия. Для этого мне нужно закончить Академию МВД, а лицей № 1 для меня – это первая ступень к моей мечте. Для многих моих знакомых мой выбор стал удивительным, но это моя мечта, и мои родители меня поддерживают.

Кстати, и сам глава Следственного комитета Иван Носкевич в День знаний с подарками – спортивным инвентарем – приехал в родную школу в Теребличах Брестской области.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Очень символично, что за руку в первый класс учеников повела дочь моей первой учительницы Марии Ивановны, которая в свое время привила мне любовь к учебе. А первый урок сегодня для всех нас, для гостей и для школьников, провел Федор Михайлович, мой учитель истории. Который, наверное, в свое время сделал все для того, чтобы я и сам полюбил историю, и, наверное, выбрал путь правоохранителя.

Школьные годы даже спустя десятилетия со дня ее окончания занимают особое место в сердцах. Может быть поэтому больше самих учеников в этот день волнуются взрослые.

Алена Сырова, СТВ:

Все без исключения родители особенно тщательно относятся к выбору того места, где их чада будут получать знания в последующие 11 лет. По-прежнему одним из основных критериев является расположение, чтобы ребенок мог максимально быстро добираться до места учебы. Жителям минского микрорайона Брилевичи открытие новой 204-й школы стало настоящим подарком, ведь она рассчитана более чем на 1000 человек. За ярким фасадом школы, помимо учебных классов, тир, два тренажерных зала, по одному гимнастическому и хореографическому. Сегодня школа встретила десятиклассников и первоклассников – для начальной школы предусмотрено отдельное крыло. Всего в этом году учиться здесь будут почти 700 ребят.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа Не менее долгожданным подарком стал новый четырехэтажный «дом знаний» для жителей поселка Лесовка Минского района.

Чтобы ребята смогли освоить не только гуманитарные, но технические специальности, здесь изначально предусмотрели мастерские.

1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы Новую школу открыли и в Бобруйске. Она уже снискала славу одной из самых технически оснащенных в регионе.