Наталья Кочанова посетила линейку в Полоцкой гимназии имени Франциска Скорины

Новости Беларуси. Подарки к новому учебному году 1 сентября принимали в первой полоцкой гимназии имени Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди почетных гостей – глава Администрации Президента. Как отметила Наталья Кочанова, присутствие в родной школе первого сентября добавляет особенное волнение. Здесь также учились ее братья и дети. В 2018 году гимназии исполнилось 80 лет. Здесь будут обучаться более 600 ребят.