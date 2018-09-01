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Наталья Кочанова посетила линейку в Полоцкой гимназии имени Франциска Скорины

01 сентября 2018 14:23
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Новости Беларуси. Подарки к новому учебному году 1 сентября принимали в первой полоцкой гимназии имени Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила линейку в Полоцкой гимназии имени Франциска Скорины-1

Среди почетных гостей – глава Администрации Президента. Как отметила Наталья Кочанова, присутствие в родной школе первого сентября добавляет особенное волнение. Здесь также учились ее братья и дети. В 2018 году гимназии исполнилось 80 лет. Здесь будут обучаться более 600 ребят.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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