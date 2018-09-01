«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше

Новости Беларуси. Свой первый школьный звонок услышали и 29 первоклашек сельской школы в агрогородке Белоуша, что в Столинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что линейка там прошла на новой просторной площадке. Тротуарную плитку перед зданием уложили накануне учебного года. Кроме этого, появилась новая мебель, компьютеры, а также спортинвентарь – теннисные столы, волейбольные мячи и тренажеры. В День знаний школу посетили и ее бывшие выпускники. По традиции одиннадцатиклассники передали эстафету первоклассникам.

Артем Рацевич, ученик 1-го класса Белоушской средней школы: Я буду в школе учиться, например, что-нибудь лепить, если скажут, отвечать на всякие домашки. Постараюсь домашки выполнять нормально – на десятки, на девятки учиться. На плохие оценки не ступать ногой.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь: Я всегда с удовольствием приезжаю в свою родную деревню. Вижу, что все меняется к лучшему. С удовольствием сегодня заметил, что набрался полный – 29 человек – класс первоклашек. Деревня живет. Люди здесь добрые, трудолюбивые. Я очень рад этому.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню. И, конечно же, огромное спасибо преподавателям и учителям, которые воспитали, вырастили. В общем-то, дали дорогу, путевку в жизнь.

Всего же в этой сельской школе новый учебный год начался для 323 учеников из Белоуши и соседних Рыбников.