Прямой эфир

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа

01 сентября 2018 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С теннисным кортом и бассейном – новый учебный год в новой столичной школе № 204 начался для сотен учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-1

Современная школа, оборудованная по последнему слову техники, стала настоящим подарком для жителей молодого микрорайона Брилевичи, который будет разрастаться и дальше. За ярким фасадом помимо учебных классов, тир, два тренажерных зала, по одному гимнастическому и хореографическому.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-4

Сегодня школа встретила десятиклассников и первоклассников – для начальной школы предусмотрено отдельное крыло. Всего в этом году учиться здесь будут почти 700 ребят.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-7

Учил домашнее задание, учил примеры, картинки рисовал. Пришел с нормальными эмоциями.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-10

Я хочу с новыми друзьями познакомиться. И я очень люблю рисовать еще.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-13

Мы живем в доме рядышком. Чтобы было ребенку комфортно идти в школу и возвращаться. Надеюсь, что все сложится у этой школы и у ребят, которые здесь будут учиться.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-16

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Здесь есть все условия для того, чтобы ребятишки наши учились, физически оздоравливались, культурно отдыхали. То есть практически эта школа, наверное, является оптимальной сейчас с точки зрения стоимости и функциональной насыщенности для того, чтобы полностью обеспечивать образовательный цикл, который есть для 11-летней нашей программы.

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа-19

В школе есть и бассейн. Его смогут посещать все без исключения жители микрорайона. Кстати, кроме этой школы сегодня открыли еще две – в Бобруйске и в поселке Лесковка Минского района.

# Школы в Беларуси # общество # Дмитрий Микуленок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше
01 сентября 2018 11:54

«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе
01 сентября 2018 11:39

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе

«Ночью обвалился потолок в детской» и «3 дня не спали ни часа, бегали с тазиками»: как в Минске сняли крышу с дома перед ливнями
01 сентября 2018 09:32

«Ночью обвалился потолок в детской» и «3 дня не спали ни часа, бегали с тазиками»: как в Минске сняли крышу с дома перед ливнями