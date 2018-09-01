С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа

Новости Беларуси. С теннисным кортом и бассейном – новый учебный год в новой столичной школе № 204 начался для сотен учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная школа, оборудованная по последнему слову техники, стала настоящим подарком для жителей молодого микрорайона Брилевичи, который будет разрастаться и дальше. За ярким фасадом помимо учебных классов, тир, два тренажерных зала, по одному гимнастическому и хореографическому.

Сегодня школа встретила десятиклассников и первоклассников – для начальной школы предусмотрено отдельное крыло. Всего в этом году учиться здесь будут почти 700 ребят.

Учил домашнее задание, учил примеры, картинки рисовал. Пришел с нормальными эмоциями.

Я хочу с новыми друзьями познакомиться. И я очень люблю рисовать еще.

Мы живем в доме рядышком. Чтобы было ребенку комфортно идти в школу и возвращаться. Надеюсь, что все сложится у этой школы и у ребят, которые здесь будут учиться.

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Здесь есть все условия для того, чтобы ребятишки наши учились, физически оздоравливались, культурно отдыхали. То есть практически эта школа, наверное, является оптимальной сейчас с точки зрения стоимости и функциональной насыщенности для того, чтобы полностью обеспечивать образовательный цикл, который есть для 11-летней нашей программы.