С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа

Новости Беларуси. С теннисным кортом и бассейном – новый учебный год в новой столичной школе № 204 начался для сотен учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С теннисным кортом и бассейном – новый учебный год в новой столичной школе № 204 начался для сотен учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современная школа, оборудованная по последнему слову техники, стала настоящим подарком для жителей молодого микрорайона Брилевичи, который будет разрастаться и дальше. За ярким фасадом помимо учебных классов, тир, два тренажерных зала, по одному гимнастическому и хореографическому.
Сегодня школа встретила десятиклассников и первоклассников – для начальной школы предусмотрено отдельное крыло. Всего в этом году учиться здесь будут почти 700 ребят.
Учил домашнее задание, учил примеры, картинки рисовал. Пришел с нормальными эмоциями.
Я хочу с новыми друзьями познакомиться. И я очень люблю рисовать еще.
Мы живем в доме рядышком. Чтобы было ребенку комфортно идти в школу и возвращаться. Надеюсь, что все сложится у этой школы и у ребят, которые здесь будут учиться.
Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Здесь есть все условия для того, чтобы ребятишки наши учились, физически оздоравливались, культурно отдыхали. То есть практически эта школа, наверное, является оптимальной сейчас с точки зрения стоимости и функциональной насыщенности для того, чтобы полностью обеспечивать образовательный цикл, который есть для 11-летней нашей программы.
В школе есть и бассейн. Его смогут посещать все без исключения жители микрорайона. Кстати, кроме этой школы сегодня открыли еще две – в Бобруйске и в поселке Лесковка Минского района.