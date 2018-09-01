Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе

Новости Беларуси. Не только для участия в торжествах по случаю Дня знаний направились в регионы чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не только для участия в торжествах по случаю Дня знаний направились в регионы чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, премьер-министр Беларуси проконтролировал, как выполняется поручение Президента по восстановлению моста в Житковичском районе. Сейчас над Припятью возводят основания – на них в ближайшее время установят металлические пролеты.
Планируется, что эти работы завершат в ближайшие две недели. Затем конструкции опустят на опоры. Строители укладываются в ранее утвержденный график. Глава государства поручил завершить строительство моста к 7 ноября.