Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе

Новости Беларуси. Не только для участия в торжествах по случаю Дня знаний направились в регионы чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, премьер-министр Беларуси проконтролировал, как выполняется поручение Президента по восстановлению моста в Житковичском районе. Сейчас над Припятью возводят основания – на них в ближайшее время установят металлические пролеты.