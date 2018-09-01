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Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе

01 сентября 2018 16:35
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Новости Беларуси. Не только для участия в торжествах по случаю Дня знаний направились в регионы чиновники,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе-1

Так, премьер-министр Беларуси проконтролировал, как выполняется поручение Президента по восстановлению моста в Житковичском районе. Сейчас над Припятью возводят основания – на них в ближайшее время установят металлические пролеты.

Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе-4

Планируется, что эти работы завершат в ближайшие две недели. Затем конструкции опустят на опоры. Строители укладываются в ранее утвержденный график. Глава государства поручил завершить строительство моста  к 7 ноября. 

Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе-7

Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе-9

Строители укладываются в график: Сергей Румас проконтролировал, как проходит восстановление моста в Житковичском районе-11

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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