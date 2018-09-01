1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы

Новости Беларуси. Одна из них – в поселке Лесковка. Это долгожданный и необходимый объект для Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь есть не только кабинеты для теоретических занятий, но и мастерские, где ребята смогут освоить технические специальности. Строительство начали год назад. Теперь здесь будут заниматься почти 800 учеников. 155 из них – первоклассники.

Зоя Кравчук-Латыпова:

Мы идем в эту школу, потому что в этой школе есть класс с продленкой. Мы очень рады, что эту школу открыли, что этот класс создали и что мы сюда попали.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

По области нам необходимо строить еще порядка 18 садиков и 6 школ. Мы сегодня уже начали строить школу в Борисове, в следующем году мы ее введем. Идет проектирование школы по Колодищам, детских садиков.