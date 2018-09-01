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1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы

01 сентября 2018 14:47
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Новости Беларуси. Одна из них – в поселке Лесковка. Это долгожданный и необходимый объект для Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы-1

Здесь есть не только кабинеты для теоретических занятий, но и мастерские, где ребята смогут освоить технические специальности. Строительство начали год назад. Теперь здесь будут заниматься почти 800 учеников. 155 из них – первоклассники.

1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы-4

Зоя Кравчук-Латыпова:
Мы идем в эту школу, потому что в этой школе есть класс с продленкой. Мы очень рады, что эту школу открыли, что этот класс создали и что мы сюда попали.

1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы-7

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
По области нам необходимо строить еще порядка 18 садиков и 6 школ. Мы сегодня уже начали строить школу в Борисове, в следующем году мы ее введем. Идет проектирование школы по Колодищам, детских садиков.

1 сентября в Беларуси открылись сразу три новые школы-10

И это еще не все открытия в центральном регионе страны. В Фаниполе появился новый детский сад. Теперь почти 250 малышей будут готовиться к школе с помощью смарт-центра. Также в расписании дошкольников занятия спортом, искусством, изучение иностранных языков и ПДД, посещение бассейна.

# Школы в Беларуси # общество # Анатолий Исаченко # Зоя Кравчук-Латыпова # Фотофакт

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