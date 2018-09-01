Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»

Новости Беларуси. Аиста из воздушных шаров запустили в небо ученики третьей могилевской гимназии. Это стало своеобразным символом начала нового учебного года и Года малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из старейших учебных заведений страны. Ему скоро 230 лет. Практически все выпускники гимназии поступают в вузы. Недавно здесь стали изучать китайский. Язык преподают его носители, которые приезжают в Могилев из Пекина.

Ева Антипова, ученица 1-го класса гимназии № 3 Могилева:

Я рада, что пришла в школу. Чтобы меня всему научилои и чтобы у меня хорошие оценки.

Тимофей Горбатенков, ученик 1-го класса гимназии № 3 Могилева:

У меня очень хорошее настроение. У меня будет очень много новых друзей. И я хочу быть очень умным.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Первое сентября, День знаний – это всегда приподнятое настроение и определенное волнение. Они, наверное, присутствуют не только у первоклашек и родителей, но и у выпускников и, конечно, у педагогов. Я смотрю, сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение, это небезразличное отношение. И если семья вот так заинтересована, как и педагоги так относятся, я верю, что у нас все будет хорошо.