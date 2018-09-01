Прямой эфир

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»

01 сентября 2018 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аиста из воздушных шаров запустили в небо ученики третьей могилевской гимназии. Это стало своеобразным символом начала нового учебного года и Года малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из старейших учебных заведений страны. Ему скоро 230 лет. Практически все выпускники гимназии поступают в вузы. Недавно здесь стали изучать китайский. Язык преподают его носители, которые приезжают в Могилев из Пекина.

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»-1

Ева Антипова, ученица 1-го класса гимназии № 3 Могилева:
Я рада, что пришла в школу. Чтобы меня всему научилои и чтобы у меня хорошие оценки.

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»-4

Тимофей Горбатенков, ученик 1-го класса гимназии № 3 Могилева:
У меня очень хорошее настроение. У меня будет очень много новых друзей. И я хочу быть очень умным.

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Первое сентября, День знаний – это всегда приподнятое настроение и определенное волнение. Они, наверное, присутствуют не только у первоклашек и родителей, но и у выпускников и, конечно, у педагогов.

Я смотрю, сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение, это небезразличное отношение. И если семья вот так заинтересована, как и педагоги так относятся, я верю, что у нас все будет хорошо.

Михаил Мясникович: «Сейчас мои внуки идут в школу. Готовятся, переживают. Это хорошее волнение»-10

Ко Дню знаний в подарок от гостей гимназия получила новую интерактивную доску с видеопроектором. Их разместят в новых кабинетах биологии и химии с современным лабораторным оборудованием.

# Школы в Беларуси # общество # Ева Антипова # Тимофей Горбатенков # Михаил Мясникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Со 2 сентября в Беларуси на 1 копейку возрастёт стоимость автомобильного топлива
01 сентября 2018 14:08

Со 2 сентября в Беларуси на 1 копейку возрастёт стоимость автомобильного топлива

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа
01 сентября 2018 12:31

С бассейном и теннисным кортом: в Минске открылась новая школа

«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше
01 сентября 2018 11:54

«Мне очень приятно, что здесь помнят. И я всех помню»: Игорь Луцкий и Павел Каллаур посетили первый звонок в Белоуше