«Вырабатывалась индивидуальная стратегия». Владимир Караник о помощи, которую окажут отстающим хозяйствам

Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.
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Для сельского хозяйства действительно сделали многое. Реализовали не одну государственную программу. Несколько лет назад Президент своим указом поставил задачу председателям райисполкомов взять на личный контроль убыточные предприятия – давали существенные льготы и помогали деньгами.
Многие с умом распорядились финансированием и вышли на самоокупаемость. Теперь на депозитах – внушительные суммы. Другие же так и не смогли выйти из отстающих. Правительство от решения проблемы не устраняется. Утопающим вновь протянут руку.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Есть районы, где все-таки есть еще проблемы с финансированием, с развитием. И вот сейчас обсуждались подходы, и каждому хозяйству вырабатывалась индивидуальная стратегия. Мы надеемся, что в течение этого года определены источники финансирования мероприятий по, скажем так, ускоренному развитию, и мы будем видеть результат. Поскольку используется разная стратегия, мы сможем определить, какая из них наиболее эффективна для того, чтобы растиражировать потом по разным предприятиям.