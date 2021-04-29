«Вырабатывалась индивидуальная стратегия». Владимир Караник о помощи, которую окажут отстающим хозяйствам

Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

Для сельского хозяйства действительно сделали многое. Реализовали не одну государственную программу. Несколько лет назад Президент своим указом поставил задачу председателям райисполкомов взять на личный контроль убыточные предприятия – давали существенные льготы и помогали деньгами.

Многие с умом распорядились финансированием и вышли на самоокупаемость. Теперь на депозитах – внушительные суммы. Другие же так и не смогли выйти из отстающих. Правительство от решения проблемы не устраняется. Утопающим вновь протянут руку.