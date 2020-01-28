«Речи о списании долгов быть не может». Александр Лукашенко на совещании по работе АПК Витебской области

Новости Беларуси. Президент потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провёл совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса региона. Проблемные вопросы уже рассматривали буквально два месяца назад. Поэтому участников совещания глава государства сразу предупреждает: говорить по делу и без всяких жалоб. Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

Тем более, о модернизации сельского хозяйства Витебской области уже говорили. Не секрет, что регион, как и Могилёвский и Гомельский – непростой. По показателям у области скромная динамика. За последние годы объёмы производства продукции сельского хозяйства снизились почти на 1,5 %. Ко всему, есть проблемы и с сокращением поголовья крупного рогатого скота – в области один из наиболее низких показателей среднесуточных привесов. Растёт и доля убыточных организаций. Их количество – самое большое по стране. Но Президент отмечает: речи о списании долгов быть и не может. Предприятия накопили их на 3 миллиарда рублей. Вслед за этим снижается и численность работников. Кроме того, организации сельского хозяйства Витебской области – в списке хронических должников по несвоевременной выплате денег работникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните, я вам говорил, что к этому совещанию вы должны встряхнуть все сельскохозяйственные предприятия. Договоритесь с механизаторами и доярками (я уже не говорю о руководителях этих хозяйств), составите договоры, создадите максимальное напряжение сверху до низу и предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу.

Но надо не забывать, что если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату. Мы давно говорили о том, что нам надо Витебскую область существенно в сельском хозяйстве модернизировать, но ни одно из правительств дальше разговоров не прошло. Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области – зоне не просто рискованного, а критического земледелия? Главное, что сделано правильно в Витебской области – мы пошли от потребностей, переработчиков. Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, получающим сырье от сельчан, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги.

Речи о списании долгов быть не может, Сергей Николаевич. Никакого списания долгов быть не должно! Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха. Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема.