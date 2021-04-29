Григорий Азарёнок: ну и чего вы молчите? Куда языки засунули? Все заговорщики всё признали

Новости Беларуси. Резонансная тема и новые подробности громкого разоблачения. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Ну и чего вы молчите? Куда языки засунули? Страшно, Путило? Высмеивать уже не получается? Все заговорщики все признали. Рассказали детали, подробности – от «А» до «Я». Вся страна увидела, что за нечисть рвалась к власти. Пока бараны и овцы шатались по митингам, в стране готовился кровавый переворот. Заговор. Убийства. Путч. «Всё больше и больше они похожи на бешеных псов». Николай Карпенков комментирует фильм «Убить Президента»

Григорий Азаренок:

И реальные организаторы – не толстые политологи. Они технические исполнители, преисполненные амбиций неудачники. Их кинули. И они всех сдали. Фонд Сороса. Еврейские диаспоры Америки. Спецслужбы США. Курировал группу Майкл Карпентер, советник Байдена по нашему региону. Григорий Азаренок:

Что за философия ими движет? Почему они хотят убить Президента? Послушаем самого мистера Карпентера.

Майкл Карпентер:

Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия – империя, а без Украины – национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Если Россия станет в итоге национальным государством и оградит себя от имперских амбиций, тогда и только тогда у нее будет шанс стать демократией. Если же она будет грезить имперскими амбициями, то в обозримом будущем останется авторитарным государством. К сожалению, тут очень прямая связь. Григорий Азаренок:

И другая его цитата. Майкл Карпентер:

Запад мало что может сделать для недопущения дружеского слияния двух государств – Беларуси и России. Более того, формально мы не должны бы мешать созданию полномасштабного Союзного государства. Однако Запад все же способен предпринять небольшие шаги по активизации гражданского общества, по поддержке национального возрождения в стране и по противодействию посягательствам российской мягкой силы. В нынешней ситуации, когда Лукашенко вынужден идти на интеграцию, единственный вариант для Запада – это включиться в долговременную игру.

Григорий Азаренок:

Вот это долговременная игра? Что это значит? Они грезят распадом и развалом России, уничтожением ее. И на их пути стоит Беларусь и ее лидер. У них не получилось свалить его цветными технологиями. И сумасшедшие безумцы решили его убить. Ввергнуть страну в кровавый хаос. Устроить гражданскую войну. Григорий Азаренок:

Они подготовили расстрельные списки. Это люди, которые должны были быть уничтожены. Без них крах государства неминуем. Так давайте внимательно посмотрим эти списки. Людей, которые там присутствуют, можно назвать «орден верности». Григорий Азаренок:

Императора Николая II на станции Дно отстранили от власти предатели. Генералы и гражданские. Эти слабовольные и слабоумные люди не понимали, что скоро сами окажутся на штыках. Советский Союз развалил предатель и иуда Горбачев. Запад и его клевреты сильны там, где есть место подлой и дерзкой измене.