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«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров

29 апреля 2021 18:26
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Новости Беларуси. С началом пожароопасного периода в лесах усиливается профилактика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для Минской области обеспечение сохранности зеленого богатства имеет важное значение. Для предупреждения ЧП задействованы все ресурсы: бригады в лесничествах оснащены спецтехникой, продолжается патрулирование массивов, проводятся учения.

Наблюдала за тренировкой специалистов Ольга Власовец.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-1

С потеплением у лесников к заботам о заготовке древесины, восстановлении массивов и борьбе с вредителями прибавляется и обеспечение противопожарной безопасности. На время горячего сезона в каждом лесничестве формируются специальные бригады, готовые выехать в любой момент.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-4

Ольга Власовец, корреспондент:
Весна и лето – это самые пожароопасные сезоны в лесничествах. В это время активизируется контроль и патрулирование. У лесников есть вся необходимая техника: это спецмашины, мотопомпа и пожарные рукава.

Как говорится, вооружены до зубов. И техника – уровень спасателей. Когда жаркая погода, бригады дежурят ежедневно.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-7

Роман Петрович, начальник пожарно-химической станции Слуцкого лесхоза:
В противопожарный сезон каждый день проводится мониторинг лесного фонда. Также в Слуцком лесхозе установлено для раннего обнаружения девять пожарно-наблюдательных вышек, шесть из которых оснащены камерами видеофиксации. Для оповещения и оперативной связи на пожарах у нас имеется 23 радиостанции.

За ситуацией следит и множество камер. Информация поступает в диспетчерскую. Здесь круглосуточно находятся операторы. На мониторах лес как на ладони. Обстановка отображается в режиме реального времени, и в случае обнаружения дыма или возгорания в лесном хозяйстве тут же отреагируют.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-10

Ленок-2, прием, виден дым. Жилин-Бродское лесничество, квартал 79, высылаем пожарную технику.

Это учебная тревога, но все в режиме реального времени. На вызов тут же выезжает спецтехника. Оперативно прибывают и пожарные-спасатели. Каждая минута на счету. В начале сезона в лесничествах до автоматизма отрабатывают действия на случай ЧП.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-13

Без дождя растительность и сухие деревья превращаются в порох. И оперативность действий поможет уберечь гектары ценных пород. А также жизни людей, которые могут находиться рядом.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-16

Виталий Ефимчик, лесничий Жилин-Бродского лесничества Слуцкого лесхоза:
Набираем бойцов в ПХС. У нас второго типа ПХС – три водителя, три лесовода, которые помогают тушить пожары. И в зависимости с классом пожароопасности: если уже класс пожароопасности третий-четвертый, тогда уже дежурим в принципе лесничествами, лесная охрана находится на месте всегда, весь световой день.

В лесах пожароопасный период начинается в апреле. Но готовятся к нему задолго до потепления – уже с начала года проводят профилактические мероприятия.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-19

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
На территории района действует комплекс мероприятий, который позволяет и осуществляет профилактику данных пожаров. Проводятся обследования пожароопасных участков, все должностные лица организаций, субъектов хозяйствования за всеми этими пожароопасными участками закреплены. Мониторят обстановку.

«Виден дым – высылаем пожарную технику». Учебная тревога: посмотрели, как проходят учения по тушению лесных пожаров-22

# Государственная лесная политика # общество # Ольга Власовец # Виталий Ефимчик # Виталий Ильючик # Роман Петрович # Фотофакт

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