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Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси

11 октября 2020 17:49
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Новости Беларуси. Больницы в Беларуси готовы к коронавирусу: коек хватает, средств защиты тоже. Подготовлен запас на месяц. В Минздраве отмечают: прием больных проходит спокойно, в штатном режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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А вот общепиту спокойствие не совсем на руку – посещаемость кафе упала. Но эта кондитерская закрываться не собирается. Владелец говорит, что меры предосторожности при COVID-19 соблюдают все так же. Здесь строго следят за здоровьем и посетителей, и сотрудников.

Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси-1

Габриель Дзанерделли, владелец кафе:
Всегда лучше надевать перчатки, маску и фартук одноразовый. У нас тут антисептик, обычное мыло, горячая вода и одноразовые салфетки. Температуру каждое утро проверяем. Каждый должен обязательно носить перчатки и маску.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Связь с Италией поддерживаете, с друзьями и родственниками? Что там происходит?

Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси-4

Габриель Дзанерделли:
Конечно. Там происходит строгая проверка. Даже если я захочу уехать сейчас в Италию, мне нужно будет сидеть две недели дома.

Дмитрий Боярович:
У нас меры посвободнее, можно без маски ходить. Как вы к этому относитесь?

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Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси-7

Габриель Дзанерделли:
Можно без маски, но почти 90 % наших клиентов носят маски.

# Коронавирус # общество # Габриель Дзанерделли # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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