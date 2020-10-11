Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси

Новости Беларуси. Больницы в Беларуси готовы к коронавирусу: коек хватает, средств защиты тоже. Подготовлен запас на месяц. В Минздраве отмечают: прием больных проходит спокойно, в штатном режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Профессор Александр Румянцев о вакцине от коронавируса: «Я не ожидаю никаких побочных эффектов» А вот общепиту спокойствие не совсем на руку – посещаемость кафе упала. Но эта кондитерская закрываться не собирается. Владелец говорит, что меры предосторожности при COVID-19 соблюдают все так же. Здесь строго следят за здоровьем и посетителей, и сотрудников.

Габриель Дзанерделли, владелец кафе:

Всегда лучше надевать перчатки, маску и фартук одноразовый. У нас тут антисептик, обычное мыло, горячая вода и одноразовые салфетки. Температуру каждое утро проверяем. Каждый должен обязательно носить перчатки и маску. Дмитрий Боярович, корреспондент:

Связь с Италией поддерживаете, с друзьями и родственниками? Что там происходит?

Габриель Дзанерделли:

Конечно. Там происходит строгая проверка. Даже если я захочу уехать сейчас в Италию, мне нужно будет сидеть две недели дома. Дмитрий Боярович:

У нас меры посвободнее, можно без маски ходить. Как вы к этому относитесь? Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач