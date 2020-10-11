Что нужно для того, чтобы выехать за границу во время коронавируса? Рекомендации от туристической компании

Новости Беларуси. Вторая волна COVID-19 вносит неопределенность и в турбизнес. Ситуация меняется, как говорится, не по дням, а по часам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большинство стран либо закрыты, либо требуют ПЦР-тесты и самоизоляцию, либо все вместе. По большому счету, альтернативе Египту по цене и качеству нет.

Елена Новиченко, начальник управления туристической компании «Центркурорт»:

Меры ужесточаются ежедневно. А некоторые страны, в частности страны ЕС, для внешнего мира за летний период так и не открылись. Испания, Италия (любимые курорты) так и не открылись для внешнего мира. На сегодняшний день белорусы активно летают (те, кто хочет все-таки на море), в первую очередь в Египет. Для этого нужно будет сдать тест ПЦР в Беларуси за 48 часов до вылета. Для стран более дальних проблематично достаточно. Тесты специфические, дорогостоящие. Нужны и по вылету туда, и по возвращению обратно.

В обычном, текущем режиме работы турбизнеса октябрь был периодом старта, продаж и ранних продаж, раннего бронирования на полетную программу следующего года. В настоящее время это представляется достаточно проблематичным.

Ситуация нестабильна, меняется очень оперативно. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать.

Мы очень надеемся, что так или иначе заболеваемость будет идти на спад, что все будут живы и здоровы, и все благополучно разрешится в кратчайшее время.

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