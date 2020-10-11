«Люди чтят сей образ, приезжают из различных мест». Как прошёл большой праздник веры в Свято-Успенском Жировичском монастыре

Новости Беларуси. Неделя отметилась новой страницей в истории духовной культуры Беларуси. Большой праздник веры прошел в знаменитом Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Год для православных людей юбилейный – 500 лет исполнилось обители и 550 лет с момента явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.

Торжественные мероприятия намечались на май, но из-за пандемии их перенесли на октябрь. Звонкие подарки, освящение скульптуры Серафима Жировичского и эксклюзивное интервью для СТВ с его родственницей из Санкт-Петербурга. Корреспондент Галина Буро съездила в знаменитое на весь мир святое место.

Резонирующий перезвон разлетается по всей округе. Благодать для души, говорят верующие. Отлитые по уникальной старинной технологии из сплава меди и олова, гиганты благородно поблескивают под осенним солнцем.

Галина Буро, корреспондент:

Общий вес этих колоколов – 8 тонн. Самый большой из них – благовестник – весит чуть больше 4 тонн. На нем отлиты слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина». Всего же колоколов 12. Их изготовили на колокололитейном заводе в Воронеже специально для Жировичского монастыря.

При содействии на высшем уровне их доставили в монастырь еще весной. Разместили на временной звоннице. Чин освящения провел Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. А затем и закладка камня в основание новой колокольни, которую начнут строить в монастырском фруктовом саду. Она станет даром от российской стороны в честь 500-летия обители. «Я очень хотела быть сопричастна этому прекрасному событию». В Жировичах освятили новые колокола

Чудотворная икона Жировичской Божией Матери, вырезанная на маленьком кусочке яшмы, обладает большой силой. Редкий случай, когда старинный образ выносят на улицу – слишком хрупкий. Но вот тот самый повод – в 2020 году 550 лет, как икона явилась миру. Это чудо. Она считается покровительницей Беларуси и входит в сотню самых значимых и почитаемых православных образов мира. Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Скромное место, оно служило местом для выпаса скота. Матерь Божья избрала его для того, чтобы явить свою чудотворную икону, одну из многих, чтобы засвидетельствовать людям, что она заботится о них, любит и дает им живое свидетельство своего попечения – чудотворную икону. Икона, которая был найдена пастухами 550 лет тому назад, икона, которая выполнена на камне, самая маленькая. И этим самым Матерь Божья свидетельствует, что она подает благодать вне зависимости от того, какая икона – большая или малая, украшена ли она золотой резьбой и ризой или самая простая каменная иконка. Люди очень чтят сей образ, любят, приезжают из различных мест.

Несмотря на будний день, верующие приехали из разных городов. Молебен в Успенском соборе и крестный ход под песнопения к еще одному подарку – более чем трехметровой бронзовой скульптуре Серафима Жировичского. Её прабабушка – двоюродная сестра преподобного Серафима. Жительница Санкт-Петербурга побывала в Жировичах на открытии памятника святого

100 тысяч паломников в год. Жировичская обитель – место духовной культуры. К значимым датам здесь провели реконструкцию, ремонт и восстановление объектов монастырского комплекса. На очереди реставрация центрального Свято-Успенского собора.

Галина Буро, корреспондент:

К юбилейным датам преобразился и сам агрогородок Жировичи: новый асфальт, парковки и зоны отдыха. Центральную площадь и вовсе не узнать.

Рады и местные жители: благодаря славе монастыря их маленький агрогородок процветает.

Галина Урадимская, жительница агрогородка Жировичи:

Конечно, преобразилось очень. Здесь раньше было совсем по-другому, озеро было другое. А сейчас все так красиво, приятно пройти, а вечером особенно – фонари горят, освещение красивое.

Рита Васильева, жительница агрогородка Жировичи:

Посмотрите, что делается: что у нас было раньше и что теперь. Конечно, у нас много нового, приятно даже пройти просто по улице. Все изменилось кругом.

Праздничные мероприятия в Жировичах продолжатся. Впереди освящение воссозданного источника, который находится на месте явления Чудотворной иконы – под алтарем Успенского собора, освящение дальнего источника и праздничное богослужение 25 октября – молитва Матери Божией.