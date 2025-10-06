О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Все думаете о людях?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно!
Александр Осенко:
А теперь пойдемте к нам на кухню, подумаем о нас.
Александр Осенко:
Что будем готовить?
Олег Дьяченко:
Я не знаю ни одного мужчины, который не любил бы готовить мясо!
Александр Осенко:
А почему выбрали направление религии?
Олег Дьяченко:
Все люди сто процентов верят.
Александр Осенко:
Вы столько начистили чеснока!
Олег Дьяченко:
Чеснок используют для борьбы со злыми духами.
Александр Осенко:
Так, а теперь у меня вопрос!
Олег Дьяченко:
Конституция Республики Беларусь имеет христианскую направленность.
Александр Осенко:
Но это и залог мира в нашей стране.
Александр Осенко:
А с удовольствием идут на контакт?
Олег Дьяченко:
Мне кажется, со мной все идут с удовольствием на контакт. Даже вы!
Александр Осенко:
Вы дарили родителям подарки, сделанные своими руками?
Олег Дьяченко:
Да! Вот, например, разделочная доска.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 12 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.