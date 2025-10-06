О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Все думаете о людях?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно!

Александр Осенко:

А теперь пойдемте к нам на кухню, подумаем о нас.

Александр Осенко:

Что будем готовить?

Олег Дьяченко:

Я не знаю ни одного мужчины, который не любил бы готовить мясо!