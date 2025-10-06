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О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»

06 октября 2025 15:32
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Все думаете о людях?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно!

Александр Осенко:
А теперь пойдемте к нам на кухню, подумаем о нас.

Александр Осенко:
Что будем готовить?

Олег Дьяченко:
Я не знаю ни одного мужчины, который не любил бы готовить мясо!

О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
А почему выбрали направление религии?

Олег Дьяченко:
Все люди сто процентов верят.

Александр Осенко:
Вы столько начистили чеснока!

Олег Дьяченко:
Чеснок используют для борьбы со злыми духами.

Александр Осенко:
Так, а теперь у меня вопрос!

О религии, мире и Конституции – Олег Дьяченко в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Олег Дьяченко:
Конституция Республики Беларусь имеет христианскую направленность.

Александр Осенко:
Но это и залог мира в нашей стране.

Александр Осенко:
А с удовольствием идут на контакт?

Олег Дьяченко:
Мне кажется, со мной все идут с удовольствием на контакт. Даже вы!

Александр Осенко:
Вы дарили родителям подарки, сделанные своими руками?

Олег Дьяченко:
Да! Вот, например, разделочная доска.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 12 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Александр Осенко # Интервью # Олег Дьяченко

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