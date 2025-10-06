Костюмы и платья на все случаи жизни – побывали в легендарной костюмерной «Беларусьфильма»

Таинственное и роскошное место. Это легендарная костюмерная «Беларусьфильма». Здесь собраны истории тысячи героев из культовых кинокартин. В просторных залах костюмы и платья на все случаи жизни, но примеряют их только в кадре. Коллекция представляет особую ценность.

Наталья Одинцова, художник-постановщик по костюмам:

Самый драгоценный костюм был на втором моем фильме, когда сшили девочки без одной примерки два костюма на двух актеров за, по-моему, два дня, которые до сих пор висят на мужском складе. И они отработали все кино, и потом ни одно кино работали, и они сидели прекрасно, и персонажи были великолепные.

Образы для героев в фильмах выбирают сразу несколько человек. Но последнее слово за режиссером. Костюмы шьют вручную. Работа ювелирная. Но порой идеальный наряд сам находит своего актера совершенно случайно. Ну или почти. Его приносят прямо на Беларусьфильм.

Алина Трус, корреспондент:

А люди вот к вам приходят с вещами сказать: «вот я нашел, у меня у бабушки такой тулуп, может вам надо?» – Да. Приходят, это очень трогательно, когда люди приносят какие-то свои вещи, которые носились, и эти вещи становятся костюмами. Это вообще магическое действие происходит.

Каждый костюм – это история целой эпохи. Мастера с головой погружаются в разные века. Помогает художественная литература, публицистика и кино. Все должно быть идеально до мелочей.

Наталья Одинцова:

Это костюм Лисы Алисы из «Буратино», который был сотворен просто... Я не знаю, из какой оно было фантазии сделано. Это, по-моему, один из самых гениальных костюмов и гениальных фильмов. А мы переносимся в зал с мужской одеждой. Здесь ее не меньше. Одних только мундиров тут десятки видов. Глаза просто разбегаются.

– Мы уже примерили женские костюмы, а сейчас будем выбирать мужской. Как вы себя чувствуете в таком великолепном костюме?

– Образ интересный, необычный, то есть явно такой не на каждый день, но вот так попробовать – это очень интересный образ.

– Снялись бы в каком-нибудь фильме XIX века?

– Думаю, да, это опыт был бы интересный.

– Нам кажется, вы подходите по типажу героя XIX века.