Российский профессор о коронавирусе: «Нам придётся жить с этой инфекцией. И я не исключаю, что появится ещё новая инфекция»

Новости Беларуси. Эпидемиологи, в том числе и нашей страны, говорят, что агрессивность COVID-19 снижается: вирус превращается в сезонный. Такой, как, например, вирус гриппа. Но (и это важно) никуда не уходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он успел приобрести несколько мутаций. И с ними, судя по всему, человечеству жить еще долго.

Александр Румянцев, доктор медицинских наук, профессор (Россия):

Нам придется жить с этой инфекцией. И я не исключаю, что появится еще новая инфекция. Даже тот факт, что мы стали двигаться по миру и теперь приезжаем в самые отдаленные места, мы переносим очень многие новые агенты в наше сообщество, которые способны вызвать заболевание.

Если вы почитаете сейчас специальную литературу, то увидите, что пять видов комаров переместилось в новые места обитания, вызывая целый ряд абсолютно новых инфекций. Поэтому коронавирус позволяет нам сейчас подготовиться к возможным другим элементам, которые могут настигать человечество.

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