В Стародорожском районе начал работу новый молочно-товарный комплекс
Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока. В сутки получают почти 6,5 тысячи тонн. Это результат целенаправленной работы: строятся современные молочно-товарные комплексы, улучшается содержание животных, кормовая база, а значит, и качество молока.
Так, на территории сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи» Стародорожского района построили современный МТК с новейшими технологиями и беспривязным содержанием скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как это повлияло на продуктивность? Узнала – Татьяна Волынчик.
Ирина Гапасова практически всю свою жизнь посвятила животноводству. И вот уже почти 10 лет работает на агрофирме «Фаличи». Ежедневно под чутким контролем заведующей все процессы: качество доения, кормление буренок, работа сотрудников, а также проверка молока.
Ирина Гапасова, заведующая молочно-товарным комплексом «Старые Фаличи»:
Мы ежедневно проводим анализы молока на соматические клетки, жир, плотность, кислотность. Чтобы быть уверенными, что наше молоко поехало на завод качественное.
Работать одно удовольствие. На новом молочно-товарном комплексе «Старые Фаличи» все сделано по последнему слову техники. Просторное помещение для буренок даже оснащено «спа-салоном» с чесалками для массажа. Доильный зал укомплектован новейшим оборудованием отечественного производства. На этом модернизация не останавливается, сейчас активно строятся новые помещения.
Инна Атрощенко, директор ОАО «Агрофирма Фаличи»:
Идет строительство третьего сарая, в котором будут расположены и содержаться животные сухостойного периода и коровы на раздой. Также идет реконструкция еще одного сарая, то есть это старый коровник, который будет использоваться для выращивания телочного поголовья.
Комплекс рассчитан на 600 голов. Производят молоко исключительно сорта «Экстра». Валовой надой – более 16 тонн молока в день. «Старые Фаличи» – это один из молочно-товарных комплексов агрофирмы «Фаличи». Это хозяйство – лидер в районе. Здесь надой молока увеличился более чем на 120 процентов к уровню прошлого года.
Подробности в видео.