В Стародорожском районе начал работу новый молочно-товарный комплекс

Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока. В сутки получают почти 6,5 тысячи тонн. Это результат целенаправленной работы: строятся современные молочно-товарные комплексы, улучшается содержание животных, кормовая база, а значит, и качество молока. Так, на территории сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи» Стародорожского района построили современный МТК с новейшими технологиями и беспривязным содержанием скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как это повлияло на продуктивность? Узнала – Татьяна Волынчик.

Ирина Гапасова практически всю свою жизнь посвятила животноводству. И вот уже почти 10 лет работает на агрофирме «Фаличи». Ежедневно под чутким контролем заведующей все процессы: качество доения, кормление буренок, работа сотрудников, а также проверка молока.

Ирина Гапасова, заведующая молочно-товарным комплексом «Старые Фаличи»:

Мы ежедневно проводим анализы молока на соматические клетки, жир, плотность, кислотность. Чтобы быть уверенными, что наше молоко поехало на завод качественное. Работать одно удовольствие. На новом молочно-товарном комплексе «Старые Фаличи» все сделано по последнему слову техники. Просторное помещение для буренок даже оснащено «спа-салоном» с чесалками для массажа. Доильный зал укомплектован новейшим оборудованием отечественного производства. На этом модернизация не останавливается, сейчас активно строятся новые помещения.